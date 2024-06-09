Испания, Хорватия, Италия, Албания: что надо знать о командах группы B на Евро-2024

Группу B на Евро-2024 называют "группой смерти", ведь в ней собрались аж три представителя топ-10 рейтинга ФИФА. Рассказываем о том, чего ожидать от Испании, Хорватии, Италии и Албании.

Уже совсем скоро, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. В Германию приедут 24 топ-сборные континента, чтобы определить лучшую сборную Европы. 24 Канал предлагает вам анонс команд в группе B.

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ИСПАНИЯ

Главный тренер : Луис де ла Фуэнте

: Луис де ла Фуэнте Место в рейтинге ФИФА: 8

8 Лучшее выступление на Евро : чемпионство (1964, 2008, 2012)

: чемпионство (1964, 2008, 2012) Результаты в квалификации : 1 место в группе с Шотландией, Норвегией, Грузией и Кипром (+7=0-1, 25-5)

: 1 место в группе с Шотландией, Норвегией, Грузией и Кипром (+7=0-1, 25-5) Лидеры : Карвахаль, Родри, Мората

: Карвахаль, Родри, Мората Общая стоимость (Transfermarkt) : 966 миллиона евро

: 966 миллиона евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Родри (120 миллионов евро)

: Родри (120 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Хорватия (15 июня, 19:00), Италия (20 июня, 22:00), Албания (24 июня, 22:00)



Испания прошла перезапуск поколения / фото Getty Images

Заявка сборной Испании:

: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).: Дани Карвахаль (Реал), Хесус Навас (Севилья), Аймерик Лпорт (Аль-Наср), Начо Фернандес (Реал), Робин Ле Норман (Реал Сосьедад), Даниэль Вивиан (Атлетик), Алекс Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси).: Родри (Манчестер Сити), Микель Мерино (Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Микель Субименди (Реал Сосьедад), Педри (Барселона), Дани Ольмо (Лейпциг), Фермин Лопес (Барселона), Алекс Баэна (Вильярреал).: Альваро Мората (Атлетико), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Ферран Торрес (Барселона), Хоселу (Реал), Ламин Ямал (Барселона), Айозе Перес (Бетис).

После неудачных выступлений в середине 10-х годов Испания существенно омолодила свой состав. Главным вдохновителем этих реформ был Луис Энрике, с которым обновленная "фурия роха" добралась до полуфинала прошлого Евро.

Его дело взялся продолжать малоизвестный де ла Фуэнте, который до этого руководил испанской молодежкой. Несмотря на отсутствие серьезного тренерского опыта коуч продолжил стабильный ход команды.

"Фурия роха" стала победителем Лиги наций, а также выиграла 7 из 8 матчей в квалификации на Евро-2024. Кроме того, в клубах Ла Лиги стремительно стали прогрессировать именно испанцы, что открыло перед де ла Фуэнте широкий кадровый выбор.

Среди потерь перед Евро можно вспомнить разве что талантов Барселоны Бальде и Гави. А вот центрбека Астон Виллы Пау Торреса пришлось отцепить из-за высокой конкуренции. При этом в этой молодой команде есть несколько старожилов вроде Карвахаля, Мораты и Родри.

Эта команда должна быть как минимум в четвертьфинале независимо от места в группе (будет борьба с итальянцами за первую позицию). Однако там Испанию будут ждать Германия или Англия и каждая из этих команд выглядит кадрово и в тренерском плане сильнее.

А на стороне Бундестим будет еще и домашний стадион. Поэтому если испанцы вдруг окажутся в полуфинале, этот результат уже можно будет считать крутым достижением.

Ориентировочный стартовый состав: Симон – Карвахаль, Ляпорт, Ле Норман, Гримальдо – Родри, Руис – Ольмо, Педри, Ямал – Мората.

Прогноз: 1/4 финала

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ХОРВАТИЯ

Главный тренер : Златко Далич

: Златко Далич Место в рейтинге ФИФА : 10

: 10 Лучшее выступление на Евро : 1/4 финала (1996, 2008)

: 1/4 финала (1996, 2008) Результаты в квалификации : 2 место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Мальтой (+5=1-2, 13-4)

: 2 место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Мальтой (+5=1-2, 13-4) Лидеры : Модрич, Брозович, Перишич, Вида, Крамарич

: Модрич, Брозович, Перишич, Вида, Крамарич Общая стоимость (Transfermarkt) : 330 миллиона евро

: 330 миллиона евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Йошко Гвардиол (75 миллионов евро)

: Йошко Гвардиол (75 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Испания (15 июня, 19:00), Албания (19 июня, 16:00), Италия (24 июня, 22:00)



На чемпионатах Европы Хорватия обычно не впечатляет / фото Getty Images

Заявка сборной Хорватии:

: Доминик Ливакович (Фенербахче), Ивица Ивушич (Пафос), Недилько Лабрович (Риека).: Йосип Станишич (Байер), Мартин Эрлич (Сассуоло), Йосип Шутало (Аякс), Домагой Вида (АЕК), Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), Борна Соса (Аякс), Мартин Понграчич (Лечче), Йосип Юранович (Унион).: Марцело Брозович (Аль-Наср), Лука Модрич (Реал), Маттео Ковачич (Манчестер Сити), Ловро Маер (Вольфсбург), Лука Сучич (Зальцбург), Мартин Батурин (Динамо Загреб), Никола Влашич (Торино), Иван Перишич (Хайдук), Лука Иванушец (Фейеноорд), Марио Пашалич (Аталанта).: Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Марко Пьяца (Риека), Анте Будимир (Осасуна), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Марко Пашалич (Риека).

Хорваты традиционно успешно играют на чемпионатах мира, а вот на Евро "клетчатые" особо не впечатляют. Команда трижды выходила из группы, но сразу же вылетала на первой стадии плей-офф.

Вероятно, это будет ждать команду Далича и на Евро-2024. Причиной является тяжелая группа, где будет трудно занять место выше третьего. А в случае выхода в плей-офф с этого места есть большая вероятность попасть на Португалию.

Впрочем Хорватия несколько раз удивляла за последние годы. После серебряного ЧМ-2018 подопечные Далича постепенно переживали смену поколений. Уже на следующем Мундиале в Катаре балканцы взяли бронзу, а в Лиге наций дошли до финала. Впрочем львиную долю сборной до сих пор составляют ветераны.

Это ярко видно по полузащите. Новые звезды у хорватов всплывают в защите (Гвардиол, Юранович, Станишич, Шутало и т.д.). В нападении же ставка будет на довольно забивных в этом сезоне Крамарича или Будимира. Характер может снова помочь хорватам совершить прорыв, но повторения успехов прошлых ЧМ не стоит ожидать.

Ориентировочный стартовый состав: Ливакович – Юранович, Гвардиол, Вида, Станишич – Модрич, Брозович, Ковачич – Перишич, Крамарич, Марио Пашалич.

Прогноз: 1/8 финала

ИТАЛИЯ

Главный тренер : Роберто Манчини

: Роберто Манчини Место в рейтинге ФИФА : 9

: 9 Лучшее выступление на Евро : чемпионство (1968, 2020)

: чемпионство (1968, 2020) Результаты в квалификации: результаты в квалификации : 2 место в группе с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой (+7=0-1, 25-5)

: 2 место в группе с Англией, Украиной, Северной Македонией и Мальтой (+7=0-1, 25-5) Лидеры : Доннарумма, Дармиан, Жоржиньо, Барелла

: Доннарумма, Дармиан, Жоржиньо, Барелла Общая стоимость (Transfermarkt) : 706 миллиона евро

: 706 миллиона евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Николо Барелла (80 миллионов евро)

: Николо Барелла (80 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Албания (15 июня, 22:00), Испания (20 июня, 22:00), Хорватия (24 июня, 22:00)



Итальянцы не пустили Украину вперед в отборочной группе / фото Getty Images

Заявка сборной Италии:

: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм), Алекс Мерет (Наполи).: Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Маттео Дармиан (Интер), Рауль Белланова (Торино), Джанлука Манчини (Рома), Лука Гатти (Ювентус), Алессандро Бастони (Интер), Андреа Камбьяссо (Ювентус), Алессандро Буонджорно (Торино), Федерико Димарко (Интер), Риккардо Калафиори (Болонья).: Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Арсенал), Николо Барелла (Интер), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Давиде Фраттези (Интер), Николо Фаджоли (Ювентус), Микаэль Фолоруншо (Верона).: Джанлука Скамакка (Аталанта), Джакомо Распадори (Наполи), Маттео Ретеги (Дженоа), Федерико Кьеза (Ювентус), Стефан Эль-Шаарави (Рома), Маттия Дзакканьи (Лацио).

После триумфа на прошлом Евро Италия затеяла большие изменения, что сказалось на результатах. "Скуадра Адзурра" сенсационно не попала на ЧМ-2022 в Катаре, а позже едва не провалила отбор на текущий чемпионат Европы.

Команду спас приход Спаллетти, который немного систематизировал организационный бардак в команде. Италия перестала терять свои баллы и сумела взять необходимые четыре очка в дуэлях с прямым конкурентом Украиной.

Поэтому на само Евро-2024 итальянцы отправляются с определенным оптимизмом. Спаллетти сформировал костяк действительно своей команды. К тому же, большинство игроков сборной провели удачный сезон и находятся в оптимальной форме.

В нападении в отсутствие Иммобиле коуч сделает ставку на Кьезу и Скамакку, а лидерами полузащиты оставляют герои прошлого Евро Барелла и Жоржиньо. Существенно изменилось защитное звено по сравнению с прошлым турниром, но Италия всегда славилась качественной игрой в защите.

Группа попалась итальянцам непростая, но, в отличие от битв с Англией в отборе, Испания не имеет ощутимого преимущества в классе над "Скуадрой". Хорваты же имеют меньше шансов на первые два места, хотя знаменитый характер балканцев может помешать итальянцам.

Ориентировочный стартовый состав: Доннарумма – Манчини, Бастони, Бунджорно – Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Димарко – Пеллегрини, Кьеза – Скамакка.

Прогноз: 1/4 финала

АЛБАНИЯ

Главный тренер : Силвиньо

: Силвиньо Место в рейтинге ФИФА : 66

: 66 Лучшее выступление на Евро : 3 место в группе (2016)

: 3 место в группе (2016) Результаты в квалификации : 1 место в группе с Чехией, Польшей, Молдовой и Фарерами (+4=3-1, 12-4)

: 1 место в группе с Чехией, Польшей, Молдовой и Фарерами (+4=3-1, 12-4) Лидеры : Стракоша, Хюсай, Джимсити, Байрами

: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Байрами Общая стоимость (Transfermarkt) : 111 миллиона евро

: 111 миллиона евро Самый дорогой игрок (Transfermarkt) : Армандо Броя (22 миллионов евро)

: Армандо Броя (22 миллионов евро) Календарь матчей в группе: Италия (15 июня, 22:00), Хорватия (19 июня, 16:00), Испания (24 июня, 22:00)



Албания сенсационно попала на Евро / фото Getty Images

Заявка сборной Албании:

: Этрит Бериша (Эмполи), Томаш Стракоша (Брентфорд), Симон Симони (Айнтрахт).: Эльсейд Хюсай (Лацио), Иван Балью (Райо Вальекано), Берат Джимсити (Аталанта), Ардиан Исмайли (Эмполи), Арлинд Аджети (Клуж), Мараш Кумбулла (Сассуоло), Насер Алии (Волунтари), Энеа Михай (Фамаликао), Марио Митай (Локомотив).: Недим Байрами (Сассуоло), Клаус Гьясула (Дармштадт), Казим Лачи (Спарта), Медон Бериша (Лечче), Эрнест Мучи (Бешикташ), Кристиан Асллани (Интер), Амир Абраши (Грассхопперс), Йилбер Рамадани (Лечче).: Армандо Броя (Фулхэм), Рей Манай (Сивасспор), Таулян Сефери (Бани Яс), Ясир Асани (Кванджу), Арбер Ходжа (Динамо Загреб), Мирлинд Даку (Рубин).

Албанскую сборную можно назвать главной сенсацией отбора на Евро. Скромная сборная под руководством Силвиньо смогла уверенно выиграть группу, где были крепкие чехи и поляки. При этом "красно-черные" потерпели лишь одно поражение!

Впрочем, в контексте самого Евро-2024 в Албанию почти не верится. Причиной является "группа смерти", где ее соперниками будут три команды из топ-10 рейтинга ФИФА. Любое набранное очко на ЧЕ будет за счастье для балканской команды.

Албания точно покажет характер и надежную игру в обороне, ведь за отбор пропустила всего четыре гола. Кроме того, у Силвиньо есть несколько лидеров-старожилов и молодых талантов. Основная надежда впереди будет на Брою, который принадлежит Челси.

Кроме того, успешно на замену выходил экс-форвард Ворсклы Сефери. Надежность в защите обеспечивают известные по Серии А Джимсити и Хюсай. Впрочем вряд ли этого хватит, чтобы нивелировать огромную разницу в классе с конкурентами.

Ориентировочный стартовый состав: Э. Бериша – Исмайли, Джимсити, Балью, Хюсай – Байрами, Асслани, Лачи – М. Бериша, Броя, Манай.

Прогноз: 4 место в группе

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