Сборная Украины U21 феерически стартовала на молодежном Евро-2023. Команда Руслана Ротаня обыграла Хорватию (2:0) и Румынию (1:0) и гарантировала выход в плей-офф.

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Впрочем, похоже, что румыны решили поставить нашей команде палки в колеса. Местная федерация футбола подала протест в ФИФА по поводу незаконного участия двух футболистов Шахтера в матче с хорватами.

Речь об Анатолии Трубине и Георгии Судакове. Дело в том, что по регламенту ФИФА игрок молодежки может сыграть за команду только через 48 часов после последнего выхода за национальную команду.

Ровно за двое суток до игры с Хорватией (21 июня) дуэт игроков принимал участие в матче отбора Евро-2024 против Мальты (19 июня). Время начала матчей в обоих случаях было 19:00 по киевскому времени, поэтому между играми прошло ровно 48 часов.

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Если подопечных Ротаня признают виновными в нарушении правил ФИФА, команде может угрожать техническое поражение. Впрочем, такой вариант маловероятен, ведь нормы были соблюдены, а нарушение не выглядит жестоким.

Напомним, что в последнем туре "сине-желтые" будут играть с Испанией в матче за первое место в группе. Подопечных Ротаня устроит только победа. Если Украина попадет в полуфинал, то она завоюет право поехать на Олимпийский турнир в 2024 году в Париже.