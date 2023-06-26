Збірна України U21 феєрично стартувала на молодіжному Євро-2023. Команда Руслана Ротаня обіграла Хорватію (2:0) та Румунію (1:0) та гарантувала собі вихід у плей-офф.

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Втім схоже, що румуни вирішили поставити нашій команді палки в колеса. Місцева федерація футболу подала протест у ФІФА щодо незаконної участі двох футболістів Шахтаря у матчі з хорватами.

Мова про Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. Річ у тім, що за регламентом ФІФА гравець молодіжки може зіграти за команду лише через 48 годин після його останнього виходу за національну команду.

Рівно за дві доби до гри з Хорватією (21 червня) дует гравців брав участь у матчі відбору Євро-2024 проти Мальти (19 червня). Час початку матчів в обох випадках був 19:00 за київським часом, тому між іграми пройшло рівно 48 годин.

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Якщо підопічних Ротаня визнають винними у порушенні правил ФІФА, то команді може загрожувати технічна поразка. Втім такий варіант є малоймовірним, адже норми були дотримані, а порушення не виглядає жорстоким.

Нагадаємо, що в останньому турі "синьо-жовті" гратимуть з Іспанією у матчі за перше місце у групі. Підопічних Ротаня влаштує лише перемога. Якщо ж Україна потрапить у півфінал, то вона завоює право поїхати на Олімпійський турнір у 2024 році в Парижі.