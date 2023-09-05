"Лайновый матч": капитан Украины разнес игру команды после победы на Евро и хочет поехать домой

Сборная Украины по волейболу проводит неудачную компанию на чемпионате Европы-2023. Только в четвертом матче "сине-желтые" смогли одержать свою дебютную победу.

Команда Угиса Крастиньша выиграла победу в матче против Финляндии - 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13). Эмоциями после победного поединка "сине-желтых" поделился капитан и лидер сборной Украины Олег Плотницкий. Не было никакой эйфории от этой победы.

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Плотницкий: Лучше мы поедем домой

Волейболист разнес игру своей команды, назвав поединок против финнов дерьмом. Плотницкий не понимает, что произошло с командой после двух первых сетов.

Капитан украинской сборной откровенно рассказал, что лучше поехать домой, чем показывать такую игру на Евро.

Я думаю, это самая плохая победа в моей карьере. Почему? Лайновый матч, если я могу так говорить. Лайновый матч. Мы играли, я не знаю... Первые два сета нормально, а дальше... О'кей, я даже не знаю... Лучше мы поедем домой, я не знаю, не знаю. Это дерьмо. Лучше проиграть 0-3, чем выиграть 3-2. Это все».

У сборной Украины еще есть шансы на плей-офф. Для этого подопечные Крастиньши нужно побеждать 5 сентября фаворита встречи Испанию со счетом 3:0 или 3:1. По мнению Плотницкого, этот матч и эти шансы не имеют значения и смысла. Олег остался очень недовольным игрой команды.

Решающий матч по плей-офф Испания – Украина начнется 5 сентября в 17:30.

До этой победы украинцы издали провальную серию из трех поражений подряд. На старте Украина уступила Словении (3:1), дальше была неожиданная поражение от Болгарии (1:3) и проигрыш от хорватов (2:3).

В первом поединке Плотницкий получил мизерное время из-за травмы. В следующих матчах Олег уже помог команде и был одним из лучших на площадке.