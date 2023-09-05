Команда Угіса Крастіньша витягнула перемогу у матчі проти Фінляндії – 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13). Емоціями після переможного поєдинку "синьо-жовтих" поділився капітан і лідер збірної України Олег Плотницький. Не було жодної ейфорії від цієї звитяги.

До теми Нарешті перша перемога: Україна у важкому матчі здолала Фінляндію на волейбольному Євро

Плотницький: Краще ми поїдемо додому

Волейболіст розніс гру своєї команди, назвавши поєдинок проти фінів лайном. Плотницький не розуміє, що відбулось із командою після двох перших сетів.

Капітан української збірної відверто розповів, що краще поїхати додому, аніж показувати таку гру на Євро.

Я думаю, це найгірша перемога у моїй кар'єрі. Чому? Лайновий матч, якщо я можу так казати. Лайновий матч. Ми грали, я не знаю... Перші два сети нормально, а далі... О'кей, я навіть не знаю... Краще ми поїдемо додому, я не знаю, не знаю. Це лайно. Краще програти 0-3, ніж виграти 3-2. Це все".

Збірна України ще має шанси на плей-офф. Для цього підопічні Крастіньша потрібно перемагати 5 вересня фаворита зустрічі Іспанію з рахунком 3:0 чи 3:1. На думку Плотницького, що цей матч та ці шанси не мають значення та сенсу. Олег залишився дуже незадоволеною грою команди.

Зверніть увагу! Вирішальний матч за плей-офф Іспанія – Україна розпочнеться 5 вересня о 17:30.

До цієї перемоги українці видали провальну серію із трьох поспіль поразок. На старті Україна поступилась Словенії (3:1), далі була неочікувана поразка від Болгарії (1:3) та програш від хорватів (2:3).

У першому поєдинку Плотницький отримав мізерний час через травму. У наступних матчах Олег вже допоміг команді та був одним із найкращих на майданчику.