Сборная Украины разгромила Португалию по итогам трех сетов (3:0) и пробилась в четвертьфинал Евроволей-2023. На этой стадии "сине-желтым" придется вторично встретиться с командой Словении, сообщает 24 Канал.

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Когда будет играть Украина

Четвертьфинальный матч Украина – Словения состоится в понедельник, 11 сентября. Игра состоится на площадке болгарской Варны. Начало матча – в 17:30 по киевскому времени.

Болеть за сборную Украины можно просматривая трансляцию на сайте Суспильне Спорт. Также матч будет доступен на телеканале Суспильне Спорт и местных телеканалах Суспильного.

Украина против Словении

Напомним, что команда Угиса Крастиньша встречалась со сборной Словении на групповой стадии турнира. Тогда в стартовом поединке Евро-2023 украинцы уступили со счетом 1:3.

В прошлом году турнирные пути соперников пересеклись в четвертьфинале чемпионата мира. Тогда также победу праздновали словенцы (3:1).

Расписание матчей 1/4 финала

Понедельник, 11 сентября, 17.30. Словения – Украина

Понедельник, 11 сентября, 21:00. Франция – Румыния

Вторник, 12 сентября, 19:00. Италия – Нидерланды

Последняя пара четвертьфиналистов определится в воскресенье 10 сентября, когда будут сыграны последние матчи 1/8 финала: Сербия – Чехия и Польша – Бельгия.