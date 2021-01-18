Евро-2020: в УЕФА изменили правила относительно билетов – детали
Чемпионат Европы по футболу-2020 должен состояться на полях 12 стран Европы с 11 июня по 11 июля. Из-за пандемии коронавируса в УЕФА изменили правила относительно билетов.
Изменение данных владельца билета
В УЕФА сообщили, что позволят изменить данные владельца билета. То есть билет можно передать другу или члену семьи.
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В случае, если владелец билета не сможет посетить соответствующий матч по медицинским причинам (включая, помимо прочего, медицинские причины в контексте COVID-19), он будет иметь право передать такой билет другу или члену семьи. Перед матчем необходимо будет предоставить личные данные нового владельца билета,
– говорится в сообщении.
Санитарные меры
Для доступа на стадион зрители должны будут соблюдать все требования, в частности – пройти проверки, включая любые эпидемиологические меры в контексте COVID-19.
Также болельщикам нужно соблюдать правила, установленные отдельными странами, где будет проходить Евро-2020.
Для въезда на территорию принимающей стороны зрители должны соблюдать все требования и ограничения по въезду на эту территорию,
– заявляют в УЕФА.
Хозяева турнира
- Рим
- Баку
- Санкт-Петербург
- Копенгаген
- Амстердам
- Бухарест
- Лондон
- Глазго
- Бильбао
- Дублин
- Мюнхен
- Будапешт.
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Сокращение вместимости стадиона
В УЕФА рассматривают сокращение вместимости стадиона после продажи билетов.
Если УЕФА уведомит владельцев билетов о том, что их билеты недействительны из-за сокращения вместимости стадиона, покупатели получат возмещение в размере, равном номинальной стоимости билета.
Матчи Евро-2020 могут состояться за закрытыми дверями. Владельцы билетов также получат возмещение.
Болельщики могут сдать билеты до 26 января 2021 года. Подробные инструкции доступны по этой ссылке.
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