Чемпионат Европы по футболу-2020 должен состояться на полях 12 стран Европы с 11 июня по 11 июля. Из-за пандемии коронавируса в УЕФА изменили правила относительно билетов.

Изменение данных владельца билета

В УЕФА сообщили, что позволят изменить данные владельца билета. То есть билет можно передать другу или члену семьи.

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В случае, если владелец билета не сможет посетить соответствующий матч по медицинским причинам (включая, помимо прочего, медицинские причины в контексте COVID-19), он будет иметь право передать такой билет другу или члену семьи. Перед матчем необходимо будет предоставить личные данные нового владельца билета,

– говорится в сообщении.

Внимание. В УЕФА заявили, что пока владельцу билета не нужно что-то менять. Инструкция о том, как внести изменения, будет предоставлена ближе к турниру в 2021 году.

Санитарные меры

Для доступа на стадион зрители должны будут соблюдать все требования, в частности – пройти проверки, включая любые эпидемиологические меры в контексте COVID-19.

Также болельщикам нужно соблюдать правила, установленные отдельными странами, где будет проходить Евро-2020.

Для въезда на территорию принимающей стороны зрители должны соблюдать все требования и ограничения по въезду на эту территорию,

– заявляют в УЕФА.

Хозяева турнира

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Бильбао

Дублин

Мюнхен

Будапешт.

К слову Евро-2020: определились все участники группового этапа

Важно. Сборная Украины матчи группового этапа проведет в Амстердаме (Нидерланды) и Бухаресте (Румыния). Сейчас эти страны ограничили въезд для украинцев из-за карантина.

Сокращение вместимости стадиона

В УЕФА рассматривают сокращение вместимости стадиона после продажи билетов.

Если УЕФА уведомит владельцев билетов о том, что их билеты недействительны из-за сокращения вместимости стадиона, покупатели получат возмещение в размере, равном номинальной стоимости билета.

Матчи Евро-2020 могут состояться за закрытыми дверями. Владельцы билетов также получат возмещение.

Болельщики могут сдать билеты до 26 января 2021 года. Подробные инструкции доступны по этой ссылке.