Пары 1/8 финала Евро-2020: кто с кем играет и даты матчей

Определились первые сборные, которые сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Первый матч состоится уже в субботу, 26 июня.
По правилам Евро-2020, в плей-офф выходят 16 сборных из 24, сыгравших на групповом этапе. Это команды, которые заняли первые и вторые места в своих группах (таких групп шесть). А также четыре из шести лучших команд, занявших третьи места.
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Окончательные пары будут известны 23 июня, когда сыграют последние матчи группового этапа. Именно после этих матчей и определятся четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Сборная Украины сохраняет шансы попасть в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах.
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Первые матчи 1/8 финала запланированы на 26 июня.
26 июня, суббота
- Уэльс – Дания
- Италия – Австрия
27 июня, воскресенье
- Нидерланды – третья команда из группы D, E или F
- Бельгия – третья команда из группы A, D, E или F
28 июня, понедельник
- Второе место из группы D – второе место из группы E
- Первое место из группы F – третья команда из группы A, B или C
29 июня, вторник
- Первое место из группы D – второе место из группы F
- Первое место из группы E – третья команда из группы A, B, C или D