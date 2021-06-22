Пары 1/8 финала Евро-2020: кто с кем играет и даты матчей

Определились первые сборные, которые сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Первый матч состоится уже в субботу, 26 июня.

По правилам Евро-2020, в плей-офф выходят 16 сборных из 24, сыгравших на групповом этапе. Это команды, которые заняли первые и вторые места в своих группах (таких групп шесть). А также четыре из шести лучших команд, занявших третьи места.

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Окончательные пары будут известны 23 июня, когда сыграют последние матчи группового этапа. Именно после этих матчей и определятся четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Сборная Украины сохраняет шансы попасть в четверку лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

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Первые матчи 1/8 финала запланированы на 26 июня.

26 июня, суббота

Уэльс – Дания

Италия – Австрия

27 июня, воскресенье

Нидерланды – третья команда из группы D, E или F

Бельгия – третья команда из группы A, D, E или F

28 июня, понедельник

Второе место из группы D – второе место из группы E

Первое место из группы F – третья команда из группы A, B или C

29 июня, вторник