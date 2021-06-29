Евро-2020: гол-шедевр Погба претендует на звание лучшего в 1/8 финала – видео

Сборная Швейцарии сенсационно выбила из Евро-2020 чемпионов мира Францию. Полузащитник неудачников в тот вечер Поль Погба забил третий гол команды.

Снайперский выстрел, который не спас Францию

На 75-й минуте Поль Погба увеличил преимущество хозяев. Казалось, что футболист забил победный гол команды, который "похоронил" шансы Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Но швейцарцы шокировали весь футбольный мир.

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Полузащитник Манчестер Юнайтед решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал. Мяч по невероятной траектории влетел в девятку ворот Зоммера – 3:1 Без шансов для голкипера. Однако швейцарцы не только сделали камбэк и перевести игру в дополнительные таймы, но и победили в серии пенальти – 4:5. Килиан Мбаппе за секунду превратился из звезды сборной в главного неудачника.

На турнире отметили гол Погба. Его снайперский выстрел стал одним из претендентов на звание лучшего гола 1/8 финала Евро-2020.