Снайперський постріл, який не врятував Францію

На 75-й хвилині Поль Погба збільшив перевагу господарів. Здавалось, що футболіст забив переможний гол команди, який "поховав" шанси Швейцарії на 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020. Але швейцарці шокували увесь футбольний світ.

Більш про матч Швейцарія сенсаційно "викинула" Францію з Євро-2020, Мбаппе не забив вирішальний пенальті: відео

Півзахисник Манчестер Юнайтед наважився на удар з-за меж штрафного та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторію влетів у дев'ятку воріт Зоммера – 3:1 без шансів для голкіпера. Однак швейцарці не лише зробили камбек та перевели гру у додаткові тайми, а й перемогли у серії пенальті – 4:5. Кіліан Мбаппе за секунду перетворився із зірки збірної у головну невдаху.

На турнірі відзначили гол Погба. Його снайперський постріл став одним із претендентів на звання найкращого голу 1/8 фіналу Євро-2020.