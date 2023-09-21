"Должен был отвезти его в больницу, но он не отвечает": Селезнев пробует спасти Милевского

Артём Милевский находится в далеко не лучших кондициях. Окружение бывшего игрока Динамо пытается помочь ему.

Евгений Селезнев рассказал, что Артем Милевский нуждается в помощи. И вот экс-форвард сборной Украины отказывается идти на контакт.

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Случается что-то страшное

Находящийся в дружеских отношениях с Артемом Милевским Евгений Селезнев отметил, что проблемный нападающий нуждается в "надежном плече". Селезнев отметил, что находится с Милевским всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Евгений также добавил, что очень любит Артема, поскольку тот замечательный и добрый парень, а также то, что звонил ему со словами: "Послушай, давай помогу. Я понимаю, что это такое". Но вот Милевский сам не осознает проблему, а насильственно помогать Селезнев не видит смысла, к тому же приняв во внимание, что "заботиться" об Артеме хочет не только Евгений.

Я ведь не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации? Артем свернул с дороги. Все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет. Артем – мой хороший друг, я всегда ему помогать,

– сказал Селезнев.

Проблемы Милевского