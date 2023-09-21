Євген Селезньов розповів, що Артем Мілевський потребує допомоги. Та от ексфорвард збірної України відмовляється йти на контакт.

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Коїться щось страшне

Євген Селезньов, котрий перебуває у дружніх стосунках із Артемом Мілевським зазначив, що проблемний нападник потребує "надійного плеча". Селезньов зазначив, що перебуває із Мілевським завжди на зв’язку та готовий взяти на себе всі витрати щодо допомоги. Євген також додав, що дуже любить Артема, оскільки той чудовий і добрий хлопець, а також те, що телефонував йому зі словами: "Послухай, давай я допоможу. Я розумію, що це таке". Та от Мілевський сам не усвідомлює проблеми, а насильно допомагати Селезньов не бачить сенсу, до того ж взявши до уваги, що "попіклуватись" про Артема хоче не лише Євген.

Я ж не можу приїхати до нього і взяти його в наручники. Тут потрібне його бажання. Сьогодні ми з хлопцями мали відвезти його до лікарні, але він не бере слухавки. Що я можу зробити у цій ситуації. Артем трохи звернув з дороги. Всі повинні зібратися, щоб допомогти йому. Багато хто говорить, що він дорослий хлопець і сам має розв’язувати свої проблеми, але друзі пізнаються не тоді, коли добре, а у важкі хвилини. Для мене немає різниці: є в нього гроші чи ні. Артем – мій хороший друг, я завжди йому допомагати,

– сказав Селезньов.

Проблеми Мілевського