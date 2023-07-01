Александр Хацкевич высказался, что готов помочь Артему Милевскому. Футболист переживает трудный период жизни.

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Был в похожей ситуации

Александр Хацкевич отметил, что когда Артем Милевский еще был футболистом, то "обжегся" со своими друзьями. Тренер предположил, что бывший игрок, возможно, снова попал не в ту компанию, однако белорус убежден, что всегда есть люди, которые готовы помочь, а он принадлежит к ним. Хацкевич объяснил, что когда-то потерял лучшего друга (Валентина Белькевича), поэтому полностью понимает Артема.

На состояние Милевского повлияла неопределенность после ухода из Динамо, поскольку футболист быстро сгорел, по словам Хацкевича. Тренер отметил, что у него больше жизненного опыта, чем у Артема, поэтому охотно готов ему помочь, поскольку "сгореть" можно быстро очень, если рядом не будет людей, которые помогут и направят.

Виделся с Милевским. Я ожидал лучшего, конечно. Понятно, что тяжелое время после окончания карьеры, но нужно оставаться человеком в любой ситуации. И возвращаться к тому Артему Милевскому, которого мы знали. Понятно, что он уже не будет футболистом, но у него был достаточно серьезный проект у YouTube. Но прежде нужно начать с себя. Я знаю, что человеку нужно помочь. Вот и все. Сегодня ему нужна помощь. Он быстро сгорел. Не хочется его терять,

– сказал Хацкевич.

Напомним, что Артём Милевский за долгое время впервые появился на публике на матче своего родного киевского Динамо. Тогда общество увидело, что бывший футболист смотрится далеко не лучшим образом. Экснападник отрастил бороду, а также заметно поправился.