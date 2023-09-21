В этом году Евгений Селезнев объявил о завершении карьеры. Нападающий числился в Минае, но в прошлом сезоне сыграл только один матч. Долго Евгений без работы не сидел.

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Что Селезнев делает в Днепре-1

В июле стало известно, что Селезнев теперь будет работать в Днепре-1. Журналист Игорь Бурбас сообщал, что нападающий будет заместителем исполнительного директора днепрян. Впрочем, сам Евгений довольно странно прокомментировал свой пост в Днепре-1.

Я не работаю как спортивный директор, я работаю в Днепре-1 Евгением Селезневым. Я просто не люблю бессмысленных вопросов. Кем я работаю в Днепре-1? Ну не строителем же. У меня широкая сфера деятельности в команде, начиная от скаутинга, заканчивая другими моментами. У меня со всеми в клубе очень хорошие отношения. Я готов всем помогать. Возможно, это и есть моя задача. Когда я был футболистом, мне тоже помогали и просили, чтобы я передавал свой опыт молодым,

– рассказал Селезнев.

В прошлом сезоне Днепр-1 чуть не стал чемпионом Украины, финишировав на втором месте. Впрочем, в этом сезоне у днепрян более скромные амбиции, о них рассказал Евгений.

Мы двигаемся только вперед и решаем проблемы. У нас хороший состав и я уверен, что все наладится. Максимов – очень хороший тренер и классный человек. О нем я могу сказать только положительное. Думаю, о чемпионстве говорить не стоит, если брать объективно. Будем бороться за топ-3,

– подытожил эксфутболист.

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Неудачи Днепра-1 в сезоне 2023-2024

Этот сезон Днепр-1 начал очень неудачно. Спортклуб одержал лишь одну победу в пяти матчах УПЛ и идет на 12 месте. Поэтому в конце августа подал в отставку Александр Кучер, на его место был назначен Юрий Максимов.

Также днепряне провели неудачный евросезон, вылетев из квалификации сразу трех турниров. В Лиге чемпионов Днепр-1 уступил Панатинаикосу, в Лиге Европы – Славии, а в Лиге конференций – Спартаку из Трнавы.