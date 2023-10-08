Очень нерезультативный тур
В чемпионате Украины 2023-2024 завершился 10 тур. Уик-энд получился неполным, ведь встречу между Шахтером и Зарей перенесли из-за участия команд в еврокубках, пишет 24 канал.
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В семи матчах тура было забито всего 9 голов. Это в среднем 1,28 мяча за игру, что является ужасающим показателем. При этом более половины этих голов подарил матч в Житомире. Результаты тура выглядят так:
- Полесье – Динамо 3:2
- Днепр-1 – Верес 2:0
- ЛНЗ – Александрия 0:0
- Колос – Ворскла 0:0
- Оболонь – Металлист 1925 1:0
- Рух – Минай 0:0
- Кривбасс – Черноморец 1:0
Основные моменты 10 тура
Главная сенсация уикенда – второе поражение Динамо в этом сезоне. Команда Мирчи Луческу лидировала в игре с Полесьем 2:1, но у большинства умудрилась пропустить дважды (2:3). Это позволило житомирской команде на день возглавить УПЛ.
Впрочем, на паузу команда Калитвинцева пойдет второй. В воскресенье Кривбасс смог переиграть Черноморец благодаря пенальти, что позволило обойти Полесье и Шахтер. Дончане пока остаются третьими.
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Третью победу подряд одержал Днепр-1 под руководством Юрия Максимова. Спортклуб обыграл дома Верес благодаря мячу Филиппова и курьезному автоголу Волченко.
Сразу три встречи завершились нулевой ничьей. Особенно показательна игра Колоса, который не смог переиграть Ворсклу и уже в третий раз расписывает безголевую мировую.
А вот Оболонь смогла победить Металлист 1925 и одержать вторую подряд победу. Это позволило команде Иващенко покинуть зону переходных матчей.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Кривбасс
|10
|6
|2
|2
|19-10
|20
|2
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|19
|3
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|18
|4
|Рух
|9
|4
|4
|1
|14-8
|16
|5
|Черноморец
|10
|5
|1
|5
|15-11
|16
|6
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|15
|7
|Днепр-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|15
|8
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|13
|9
|Колос
|10
|2
|6
|2
|6-7
|12
|10
|Оболонь
|10
|3
|3
|4
|6-10
|12
|11
|Металлист 1925
|9
|3
|2
|4
|6-7
|11
|12
|ЛНЗ
|10
|2
|3
|5
|8-12
|9
|13
|Александрия
|10
|2
|3
|5
|7-16
|9
|14
|Заря
|8
|1
|3
|4
|6-10
|6
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|6
|16
|Минай
|10
|0
|4
|6
|6-18
|4
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Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6
- Владислав Ванат (Динамо) – 4
- Юрий Климчук (Рух) – 4
- Максим Задерака (Кривбасс) – 4
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 4
Расписание 11 тура чемпионата Украины
- 20 октября (пятница), 17:00. Оболонь – Заря
- 20 октября (пятница), 19:00. Металлист 1925 – Кривбасс
- 21 октября (суббота), 15:00. Черноморец – Минай
- 21 октября (суббота), 17:00. Шахтер – ЛНЗ
- 21 октября (суббота), 19:00. Александрия – Колос
- 22 октября (воскресенье), 13:00. Верес – Рух
- 22 октября (воскресенье), 15:00. Ворскла – Полесье
- 22 октября (воскресенье), 17:00. Динамо – Днепр-1