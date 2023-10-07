Днепр-1 – Верес 2:0

Голы: Филиппов, 10, Вовиченко, 31 (автогол)

Днепр-1 после назначения на должность главного тренера Юрия Максимова вернул себе уверенность в силах, которой так не хватало на старте сезона. Действующий вице-чемпион Украины одержал третью победу в чемпионате и уже находится в 4 очках от лидера УПЛ, имея 2 матча в запасе, пишет 24 Канал.

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Победа на классе

Днепряне начали активно поединок с прицелом на забивание быстрого гола. Им удалось это сделать уже на 10-й минуте матча. Ровенская команда оборонялась большими силами, однако Сарапий смог обострить ситуацию на поле длинной передачей на Филиппова, а тот в штрафной переиграл защитника соперников и забил дебютный гол в новой команде, пробив с близкой дистанции в дальний угол ворот Паста.

Второй гол пришел с правого фланга атаки Днепра-1. Игроки Вереса попытались повыше накрывать футболистов хозяев, однако те вышли из-под прессинга и Адамюк вышел на оперативное пространство. Он простреливал в зону между вратарской и 11-метровой отметкой, но казалось, что сделал это неудачно. Защитник Вовченко был первым на мяче, но не смог удачно выбить мяч и по бешеной траектории запустил того за воротник голкипера собственных ворот.

После этого игра успокоилась, и гости не смогли вернуться в игру. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Максимова со счетом 2:0. По потерянным очкам она уступает только Динамо, но в режиме онлайн поднялась пока только на седьмое место.

Команда Лавриненка потерпела пятое поражение в сезоне и осталась на предпоследнем месте в таблице.

Справка. Следующий матч Днепр-1 проведет 22 октября против Динамо Киев на выезде, Верес в тот же день на своем поле будет принимать Рух.

Смотрите видеообзор матча Днепр-1 – Верес