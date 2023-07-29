После начала полномасштабной войны мировой спорт стал отгораживаться от представителей России. Спортсменов либо отстраняют от турниров, либо разрешают участвовать в нейтральном статусе.

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При этом к таким "нейтральным" атлетам предъявляют требование о неподдержке войны. Это позволяет спортсменам из стран-террористок усидеть на двух стульях.

Впрочем, некоторым не хватает ума молчать о своей поддержке геноцида. На одном из митингов в поддержку Владимира Путина и войны в Украине фигурировал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.

Уроженец Оренбурга признался, что его не допустят к Олимпийским играм-2024. Поэтому пловец решил завершить карьеру в 26 лет. При этом Рылов заявил, что продолжит выступать на соревнованиях внутри России.

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Евгений выигрывал золото на Олимпиаде-2020 в заплыве на спине на 100 и 200 метров. В прошлом году из-за участия спортсмена в пропагандистском митинге Международная федерация плавания получила дисквалификацию на девять месяцев.