Після початку повномасштабної війни світовий спорт почав відгороджуватись від представників Росії. Спортсменів або відсторонюють від турнірів, або дозволяють брати участь у нейтральному статусі.

До теми Любов до божевільного "царя" Путіна: відомі російські плавці відкрито підтримали війну в Україні

При цьому до таких "нейтральних" атлетів висувають вимогу щодо непідтримки війни. Це дозволяє спортсменам з країн-терористок всидіти на двох стільцях.

Втім декому не вистачає розуму мовчати про свою підтримку геноциду. На одному з мітингів на підтримку Владіміра Путіна та війни в Україні фігурував дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євгєній Рилов.

Уродженець Оренбурга зізнався, що його не допустять до Олімпійських ігор-2024. Через це пловець вирішив завершити кар'єру у 26 років. При цьому Рилов заявив, що продовжить виступати на змаганнях всередині Росії.

Читайте також Ганебна ситуація: "золота рибка" та Герой України Яна Клочкова зайняла зрадницьку позицію

Євгєній вигравав золото на Олімпіаді-2020 у запливі на спині на 100 та 200 метрів. Минулого року через участь спортсмена у пропагандистському мітингу Міжнародна федерація плавання отримав дискваліфікацію на дев'ять місяців.