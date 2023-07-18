Еще существует достаточное количество российских спортсменов, поддерживающих войну против Украины, и забравших у них возможность выступать на международном уровне, а не только на своих "болотах". Среди них нашлось место олимпийскому призеру и чемпиону Европы.

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Гнилое нутро российских спортсменов

Российские пловцы Антон Чупков и Даниил Марков публично показали свои позиции. Спортсмены страны-агрессора ругают посты в инстаграмме аккаунта TeamCSKA, публикующих фотографии и видео в поддержку войны против Украины.

Отметим, что и Чупков, и Марков являются титулованными спортсменами. Оба плавника имеют в своем наследии олимпийские награды. 26-летний Чупков в 2016 году стал третьим на дистанции 200 метров (брассом) на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также в 2017 году стал чемпионом мира в венгерском Будапеште (200 метров брассом).

Что касается Маркова, то 23-летний пловец является чемпионом мира и Европы, а также призером чемпионата мира-2021.

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С 2022 по 2023 год свыше 200 русских спортсменов сменили спортивное гражданство. Теперь они не будут выступать под триколором и смогут спокойно продолжить карьеру в другой стране на международном уровне, а не гнить на "болотах".

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