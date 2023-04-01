Завершив сезон с тремя рекордами Украины: Марусяк снова превзошел сам себя

Евгений Марусяк в очередной раз установил национальные рекорды Украины. Стрибун с трамплина завершил сезон на мажорной ноте.

Евгений Марусяк занял 18 место в предпоследнем личном старте Кубка мира сезона 2022/2023. Украинский прыгун на 2,5 метра улучшил национальный рекорд, какой же и им был установлен.

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Не останавливается на достигнутом

На гигантском трамплине в Планике (Словения) Евгений Марусяк полетел на 213,5 метра, переписав Книгу рекордов Украины. 18-е место, которое занял прыгун, это лучший в истории Украины результат Кубка мира. Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Шумбарцу – 21 место в январе 2010 года в японском Саппоро. К тому же Марусяк завершил сезон на 54-м месте в общем зачете Кубка мира с 21 очком в активе, что опять же стало лучшим результатом в истории Украины.

Кстати говоря. Победу в соревнованиях одержал австриец Штефан Крафт, опередивший словенца Анже Ланишека и поляка Петра Жилу.

Для Евгений этот старт стал заключительным на Кубке мира в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что 1 апреля также состоится командный турнир в Планике, на который сборная Украины не заявлена, а 2 апреля – финальный личный старт сезона, в котором принимают участие только 30 лучших в общем зачете Кубка мира.

Предыдущие достижения украинского прыгуна