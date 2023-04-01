Завершив сезон с тремя рекордами Украины: Марусяк снова превзошел сам себя
Источник:Инстаграмм НОК
Евгений Марусяк в очередной раз установил национальные рекорды Украины. Стрибун с трамплина завершил сезон на мажорной ноте.
Евгений Марусяк занял 18 место в предпоследнем личном старте Кубка мира сезона 2022/2023. Украинский прыгун на 2,5 метра улучшил национальный рекорд, какой же и им был установлен.
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Не останавливается на достигнутом
На гигантском трамплине в Планике (Словения) Евгений Марусяк полетел на 213,5 метра, переписав Книгу рекордов Украины. 18-е место, которое занял прыгун, это лучший в истории Украины результат Кубка мира. Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Шумбарцу – 21 место в январе 2010 года в японском Саппоро. К тому же Марусяк завершил сезон на 54-м месте в общем зачете Кубка мира с 21 очком в активе, что опять же стало лучшим результатом в истории Украины.
Для Евгений этот старт стал заключительным на Кубке мира в нынешнем сезоне. Стоит отметить, что 1 апреля также состоится командный турнир в Планике, на который сборная Украины не заявлена, а 2 апреля – финальный личный старт сезона, в котором принимают участие только 30 лучших в общем зачете Кубка мира.
Предыдущие достижения украинского прыгуна
- Марусяк в 2017 году начал международные выступления за национальную сборную Украины.
- Был участником на юношеском Олимпийском фестивале в городе Эрзурум, где его лучшим результатом стало 21 место.
- С 2016-го по 2019-й участвовал в юниорских чемпионатах мира. В 2019 году дебютировал на взрослом чемпионате мира.
- Первое выступление на Кубке мира состоялось 13 февраля 2021 года в польском городе Закопане, где занял 49-е место на большом трамплине.
- Евгений становился первым в истории украинцем, который выигрывал континентальное первенство по прыжкам с трамплина.