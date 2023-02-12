Евгений Марусяк победил в соревнованиях Континентального кубка по прыжкам с трамплина. Украина впервые в истории стала чемпионкой этих соревнований, сообщает 24 Канал.

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Историческое достижение

В первом раунде он совершил прыжок на 138 м, во втором – на 135,5. С суммой 266,4 баллов Марусяк стал первым, оторвавшись от второго места на 17,2 балла. Серебряным призером стал немец Ремо Имгоф, бронза у норвежца Бенджамина Оствольда.

Континентальный кубок – вторые по уровню и престижности соревнования среди прыгунов с трамплина. Предыдущий лучший результат в истории Украины был установлен в 1996 году. Тогда украинцам удалось завоевать шестое место на соревнованиях.

Видео прыжка Марусяка:

Выступления Евгения Марусяка