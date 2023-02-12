Евгений Марусяк победил в соревнованиях Континентального кубка по прыжкам с трамплина. Украина впервые в истории стала чемпионкой этих соревнований, сообщает 24 Канал.
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Историческое достижение
В первом раунде он совершил прыжок на 138 м, во втором – на 135,5. С суммой 266,4 баллов Марусяк стал первым, оторвавшись от второго места на 17,2 балла. Серебряным призером стал немец Ремо Имгоф, бронза у норвежца Бенджамина Оствольда.
Континентальный кубок – вторые по уровню и престижности соревнования среди прыгунов с трамплина. Предыдущий лучший результат в истории Украины был установлен в 1996 году. Тогда украинцам удалось завоевать шестое место на соревнованиях.
Видео прыжка Марусяка:
Выступления Евгения Марусяка
22-летний прыгун в 2017 году начал международные выступления за национальную сборную Украины.
Выступил на юношеском Олимпийском фестивале в городе Эрзурум, где его лучшим результатом стало 21-е место.
С 2016 по 2019 год принимал участие в юниорских чемпионатах мира. В 2019 году дебютировал на взрослом чемпионате мира.
Первое выступление на Кубке мира состоялось 13 февраля 2021 года в польском городе Закопане, где он занял 49-е место на большом трамплине.
Лучший результат спортсмена на этих соревнованиях 46-е место.