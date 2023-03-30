23-летний спортсмен из Ивано-Франковской области прыгнул на 211 метров во время квалификации HS 240. Предыдущим рекордом Украины был прыжок на 210 метров, который установил сам Марусяк.
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Превзошел сам себя
Евгений переписал Книгу рекордов Украины на финальном этапе Кубка мира по полетам на лыжах с трамплина, проходящем в словенской Планике. Несмотря на хорошую дальность прыжка, судьи сняли с Евгения несколько баллов за технику, так что в итоге украинец финишировал 30-м, однако это позволяет ему продолжить борьбу в основном раунде соревнований.
Напомним, что ранее в этом сезоне подопечный Владимира Бощука стал первым украинцем, преодолевшим отметку в 200 метров, установив национальный рекорд по дальности полета - 210 метров на Кубке мира в австрийском Бад-Миттерндорфе.
Прыжок Евгения Марусяка:
Выступления украинского прыгуна
- Марусяк в 2017 году начал международные выступления за национальную сборную Украины.
- Был участником на юношеском Олимпийском фестивале в городе Эрзурум, где его лучшим результатом стало 21 место.
- С 2016-го по 2019-й участвовал в юниорских чемпионатах мира. В 2019 году дебютировал на взрослом чемпионате мира.
- Первое выступление на Кубке мира состоялось 13 февраля 2021 года в польском городе Закопане, где занял 49-е место на большом трамплине.
- Евгений становился первым в истории победителем украинцем, выигрывавшим континентальное первенство по прыжкам с трамплина.
- Марусяк занял 27 место в финале Кубка мира в Австрии (где и установил свое предыдущее достижение в 210 метров) – второй национальный рекорд на чемпионатах мира. Предыдущий лучший результат на большом трамплине принадлежал Владимиру Бощуку – 28 место на ЧМ-2009.
- Теперь Марусяку принадлежат оба национальных рекорда на чемпионатах мира. Также он является единственным украинцем в истории, имеющим сразу два результата в топ-30, причем сделал это на разных трамплинах.