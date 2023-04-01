Євген Марусяк посів 18-те місце в передостанньому особистому старті Кубка світу сезону 2022/2023. Український стрибун на 2,5 метра покращив національний рекорд, який ж і ним був встановлений.

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Не зупиняється на досягнутому

На гігантському трампліні в Планіці (Словенія) Євген Марусяк полетів на 213,5 метра, вкотре переписавши Книгу рекордів України. 18-е місце, яке зайняв стрибун, це найкращий в історії України результат на Кубку світу. Попередній рекорд належав Віталію Шумбарцю – 21-ше місце в січні 2010 року в японському Саппоро. До того ж, Марусяк завершив сезон на 54-му місці в загальному заліку Кубка світу з 21 очком в активі, що знову ж стало найкращим результатом в історії України.

До речі. Перемогу в змаганнях здобув австрієць Штефан Крафт, який випередив словенця Анже Ланішека та поляка Пьотра Жилу.

Для Євген цей старт став заключним на Кубку світу в нинішньому сезоні. Варто зазначити, що 1-го квітня також відбудеться командний турнір у Планіці, на який збірна України не заявлена, а 2-го квітня – фінальний особистий старт сезону, в якому беруть участь тільки 30 найкращих у загальному заліку Кубка світу.

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