Украинский дзюдоист Дильшот Халматов занял второе место пьедестала по итогам соревнований в весовой категории до 60 килограммов. По пути к награде представитель Украины победил нескольких титулованных дзюдоистов.

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Первая медаль Украины на турнире в Анталии

В стартовой схватке 25-летний киевлянин победил француза Ричарда Вернье. По пути в финал Хаматов победил поочередно бразильца Диего Исмаэля, двукратного бронзового призера чемпионата Европы Йорре Ферштратена из Бельгии, а также вице-чемпиона Grand Slam в Ташкенте-2023 Нурканата Серикбаева из Казахстана.

Только в финале украинский дзюдоист уступил бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио Луке Мхеидзе из Франции.

Турнир серии Grand Slam по дзюдо. Мужчины до 60 кг

1. Лука Мхеидзе (Франция)

2. Дильшот Халматов (Украина)

3. Йорре Ферштратен (Бельгия)

3. Нурканат Серикбаев (Казахстан)

Отметим, что серебряная медаль в Анталии стала второй в карьере для Дильшота Халматова на турнирах серии Grand Slam. Предыдущую награду украинец получил в 2022 году в Баку.