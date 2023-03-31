Украинский дзюдоист Дильшот Халматов занял второе место пьедестала по итогам соревнований в весовой категории до 60 килограммов. По пути к награде представитель Украины победил нескольких титулованных дзюдоистов.
Читайте также Богдан Ядов выиграл золото на турнире Грендслем по дзюдо в Париже
Первая медаль Украины на турнире в Анталии
В стартовой схватке 25-летний киевлянин победил француза Ричарда Вернье. По пути в финал Хаматов победил поочередно бразильца Диего Исмаэля, двукратного бронзового призера чемпионата Европы Йорре Ферштратена из Бельгии, а также вице-чемпиона Grand Slam в Ташкенте-2023 Нурканата Серикбаева из Казахстана.
Только в финале украинский дзюдоист уступил бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио Луке Мхеидзе из Франции.
Турнир серии Grand Slam по дзюдо. Мужчины до 60 кг
- 1. Лука Мхеидзе (Франция)
- 2. Дильшот Халматов (Украина)
- 3. Йорре Ферштратен (Бельгия)
- 3. Нурканат Серикбаев (Казахстан)
Отметим, что серебряная медаль в Анталии стала второй в карьере для Дильшота Халматова на турнирах серии Grand Slam. Предыдущую награду украинец получил в 2022 году в Баку.