Окрыленный возвращением в сборную Коноплянка спас Краковию от поражения: видео ассиста

Украинский хавбек Евгений Коноплянка напомнил о себе в матче 21-го тура Экстраклассы против Стали Мелец. Популярный футболист помог своей команде одержать волевую победу.

В пятницу, 17 февраля, в матче 21-го тура чемпионата Польши Краковия принимала на своем поле Сталь из города Мелец. Игра неудачно складывалась для хозяев поля, проигрывавших 0:1 после первого тайма, пишет 24 канал.

Читайте также Элегантности нет предела: как Цыганков пяткой ассистировал в матче Жироны – результативное видео

Для спасения матча тренер Краковии выпустил на второй тайм Евгения Коноплянку. И уже через несколько минут украинец помог Отару Какабадзе сравнять счет. 33-летний вингер мастерски навесил на дальнюю штангу, где грузинскому легионеру Краковии осталось только подставить ногу.

Видео ассиста Коноплянки

За пять минут до завершения поединка Краковия забила второй гол и одержала волевую победу над Сталью 2:1. Коноплянка был одним из самых лучших в составе хозяев поля. Евгений получил от портала SofaScore вторую лучшую оценку (7,6), уступив только автору гола Какабадзе.