Будет играть против Месси и Кривцова: игрок сборной Украины подписал контракт с клубом MLS

Защитник хорватского Осиека Евгений Чеберко пополнил украинский легион в американской лиге MLS. В июле воспитанник Днепра присоединится к Коламбусу Крю.

Американский клуб Коламбус Крю на официальном сайте сообщил о подписании контракта с украинским защитником Евгением Чеберком. Футболист присоединится к новой команде 5 июля, когда откроется второе трансферное окно MLS.

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Контракт украинца с Коламбусом Крю рассчитан до 2026 года. В клубе очень удовлетворены своим приобретением и рассчитывают на помощь талантливого украинца.

Евгений Чеберко – игрок Коламбус Крю / columbuscrew.com

Напомним, что последним клубом Чеберко был хорватский Осиек. В апреле у футболиста уже было предложение из американского клуба и он не захотел ехать на матч чемпионата против Риеки. Тогда руководство Осиека отреагировало на демарш Евгения штрафом и отстранением от тренировок.

Отметим, что в американской лиге МЛС за Интер Майами уже играет экс-игрок Шахтера Сергей Кривцов. В скором времени к украинцу должен присоединиться легендарный аргентинец Лионель Месси. Интер Майами и Коламбус выступают в Западной конференции МЛС. После 16 сыгранных матчей клуб Чеберка с 24 очками занимает 6 строчку, а команда Месси и Кривцова замыкает турнирную таблицу.

Что известно о Евгении Чеберко