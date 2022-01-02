Чеберко продолжит выступать за хорватский клуб

Контракт украинца с Осиеком рассчитан до 2025 года. Сумма трансфера не сообщается, однако Transfermarkt оценивает Евгения в 500 тысяч евро.

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Ранее украинец выступал за Осиек на правах аренды с февраля 2021 года.

Евгений провел за Осиек 13 матчей в текущем сезоне во всех соревнованиях. Он отличился 1 забитым голом.

В своей карьере Чеберко выступал за Днепр и Зарю. На счету защитника 1 матч за сборную Украины.

Всего на счету Чеберко 18 поединков в составе юношеских и молодежных команд Украины.

Осиек идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Хорватии, имея одинаковое количество очков с загребским Динамо и Риекой.