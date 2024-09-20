Ева Мурати работает телеведущей на местном албанском телеканале. Она работала на первом туре главного европейского турнира, поделившись перед этим в своем инстаграме шикарным образом, который подчеркивал ее фигуру.

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Ева Мурати – королева Лиги чемпионов

28-летняя албанская модель и телеведущая на работу выбрала мини-юбку и облегающую майку. Этим образом Мурати покорила миллионы сердец фанатов футбола у телеэкранов.

Кроме этого, она получила много комплиментов в своем инстаграме, ее называют королевой Лиги чемпионов. Дарья Савина, жена защитника Шахтера Валерия Бондаря и ведущая клубного телевидения "горняков", не прошла мимо и отправила "огонек" в комментариях под сообщением Евы.

Ева Мурати поделилась волшебным образом перед Лигой чемпионов/ Сообщение из инстаграма телеведущей

Интересно. Ева Мурати имеет большое количество подписчиков в Инстаграме – 991 тысяча. Албанскую модель и телеведущую признали самой сексуальной фанаткой сборной Албании на Евро-2024.

Албанская телеведущая начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, а футбол интересовал ее всегда. Ева Мурати болеет за Ювентус и однажды смогла сфотографироваться с Фабио Каннаваро.