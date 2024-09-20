Єва Мураті працює телеведучою на місцевому албанському телеканалі. Вона працювала на першому турі головного європейського турніру, поділившись перед цим у своєму інстаграмі шикарним образом, який підкреслював її фігуру.

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Єва Мураті – королева Ліги чемпіонів

28-річна албанська модель та телеведуча на роботу обрала мініспідницю та обтислу майку. Цим образом Мураті підкорила мільйони сердець фанатів футболу у телеекранів.

Окрім цього, вона отримала багато компліментів у своєму інстаграмі, її називають королевої Ліги чемпіонів. Дар'я Савіна, дружина захисника Шахтаря Валерія Бондаря та ведуча клубного телебачення "гірників", не пройшла повз та відправила "вогник" у коментарях під дописом Єви.

Єва Мураті поділилась чарівним образом перед Лігою чемпіонів/ Фото з інстаграму телеведучої

Цікаво. Єва Мураті має велику кількість підписників у Інстаграмі – 991 тисяча. Албанську модель та телеведучу визнали найсексуальнішою фанаткою збірної Албанії на Євро-2024.

Албанська телеведуча розпочала свою кар'єру ще у підлітковому віці, а футбол цікавив її завжди. Єва Мураті вболіває за Ювентус та одного разу змогла сфотографуватись з Фабіо Каннаваро.