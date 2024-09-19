Дарья Билодид посетила тренировочную базу Металлиста 1925. В своих соцсетях клуб объявил, что дзюдоистка стала их амбассадором.

Читайте также Первый вице-президент ФШУ опроверг информацию об игре с российским главой ФИДЕ

Новая амбассадорка Металлиста 1925

Билодид встретилась с футболистками женской команды Металлиста 1925 и руководством клуба и получила именную футболку команды.

В свою очередь, дзюдоистка подарила клубу кимоно со своим автографом.

Для меня это новый опыт взаимодействия, который действительно интригует. Ведь я буду поддерживать своих коллег, спортсменов и спортсменок, а они, надеюсь, поддерживать меня. Я рассчитываю, что мой спортивный опыт поможет одерживать победы Металлисту 1925 в будущем. С удовольствием, по возможности, буду приходить на матчи и поддерживать Металлист 1925,

– рассказала Билодид.

Дарья Билодид стала амбассадором Металлиста 1925 / Фото из инстаграма клуба

Отметим, что недавно также стало известно, что Владимир Кличко стал амбассадором киевского Динамо.