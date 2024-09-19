Дарья Билодид посетила тренировочную базу Металлиста 1925. В своих соцсетях клуб объявил, что дзюдоистка стала их амбассадором.
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Новая амбассадорка Металлиста 1925
Билодид встретилась с футболистками женской команды Металлиста 1925 и руководством клуба и получила именную футболку команды.
В свою очередь, дзюдоистка подарила клубу кимоно со своим автографом.
Для меня это новый опыт взаимодействия, который действительно интригует. Ведь я буду поддерживать своих коллег, спортсменов и спортсменок, а они, надеюсь, поддерживать меня. Я рассчитываю, что мой спортивный опыт поможет одерживать победы Металлисту 1925 в будущем. С удовольствием, по возможности, буду приходить на матчи и поддерживать Металлист 1925,
– рассказала Билодид.
Дарья Билодид стала амбассадором Металлиста 1925 / Фото из инстаграма клуба
Отметим, что недавно также стало известно, что Владимир Кличко стал амбассадором киевского Динамо.