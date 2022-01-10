Есть шансы сыграть на Australian Open: Джокович выиграл суд по отмененной визе в Австралию
Источник:твитер журналистки Карен Суини
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об отмененной визе в Австралию. Теннисиста должны выпустить из карантинного отеля в Мельбурне.
Джокович выиграл апелляцию
Журналистка Australian Associated Press Карен Суини сообщила, что австралийский судья Энтони Келли вынес соответствующее решение после рассмотрения дела.
К слову Теннисистам предоставили ложную информацию относительно въезда в Австралию: жертвой мог стать Джокович
Рассмотрение апелляции теннисиста началось около 1 ночи по киевскому времени. Оно длилось более 7 часов. Джокович не присутствовал на рассмотрении дела.
Однако Новака переместили из иммиграционного отеля в другое место, чтобы он мог наблюдать за судом онлайн.
Отмечается, что судья признал "необоснованным" решение об отмене визы Джоковича. Серба должны выпустить из карантинного отеля в Мельбурне. Также Австрия должна покрыть все расходы за отмену визы теннисисту.
Из этого следует, что виза, которую получил сербский спортсмен, остается в силе. Однако министр иммиграции Алекс Хоук может лично отменить визу Джоковича. В случае такого решения, Новаку запретят въезд в Австралию на три года.
Таким образом у Джоковича есть шансы сыграть на Australian Open.
Проблемы теннисиста в Австралии
- Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open. И для того, чтобы попасть в Австралию необходима полная вакцинация против коронавируса. Новак объяснил отсутствие прививки своей визой, которая якобы разрешает въезд в страну.
- Теннисиста не впустили в страну и аннулировали визу.
- Джокович подал апелляцию в суд. 4 дня он жил в "иммиграционном изоляторе".