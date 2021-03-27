На збірну України з футболу, в неділю, 28 березня, очікує матч проти Фінляндії. Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко поділився своїми очікуваннями перед цим матчем.

Саме Олександр Зінченко був капітаном збірної України у матчі проти Франції 24 березня. Гра закінчилася внічию 1:1. Тепер на українців очікує два матчі вдома – 28 березня проти Фінляндії, а 31 березня – проти Казахстану.

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Вважаю, що в нас достатньо часу, щоб відновитися й підготуватися до поєдинку зі збірною Фінляндії. Ми розібрали гру з Францією й готуємося безпосередньо до фінів. Це міцна команда, яка вирізняється своїм колективом. У них гарний нападник – Пуккі. Він помітний в Англії, хоча грає в Чемпіоншипі. Багато забиває. І коли грав в АПЛ, теж забивав", – розповів Олександр Зінченко.

За його словами, матч Україна – Фінляндія буде цікавий тому, що "зустрічаються два колективи, які роблять ставку на командні дії, а не на індивідуальну майстерність". Але українців в цьому матчі влаштує лише перемога.

"Ми граємо вдома, тому налаштовуємося тільки на перемогу. Після важливої ​​нічиєї в Парижі треба розвинути успіх. Якщо ми не виграємо у Фінляндії, то нічия з Францією нічого не буде коштувати. Тож налаштування тільки на перемогу", – підсумував Зінченко.