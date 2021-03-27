Якщо ми не виграємо у Фінляндії, то нічия з Францією нічого не буде коштувати, – Зінченко
На збірну України з футболу, в неділю, 28 березня, очікує матч проти Фінляндії. Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко поділився своїми очікуваннями перед цим матчем.
Джерело:УАФ
Саме Олександр Зінченко був капітаном збірної України у матчі проти Франції 24 березня. Гра закінчилася внічию 1:1. Тепер на українців очікує два матчі вдома – 28 березня проти Фінляндії, а 31 березня – проти Казахстану.
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Вважаю, що в нас достатньо часу, щоб відновитися й підготуватися до поєдинку зі збірною Фінляндії. Ми розібрали гру з Францією й готуємося безпосередньо до фінів. Це міцна команда, яка вирізняється своїм колективом. У них гарний нападник – Пуккі. Він помітний в Англії, хоча грає в Чемпіоншипі. Багато забиває. І коли грав в АПЛ, теж забивав", – розповів Олександр Зінченко.
За його словами, матч Україна – Фінляндія буде цікавий тому, що "зустрічаються два колективи, які роблять ставку на командні дії, а не на індивідуальну майстерність". Але українців в цьому матчі влаштує лише перемога.
"Ми граємо вдома, тому налаштовуємося тільки на перемогу. Після важливої нічиєї в Парижі треба розвинути успіх. Якщо ми не виграємо у Фінляндії, то нічия з Францією нічого не буде коштувати. Тож налаштування тільки на перемогу", – підсумував Зінченко.
- Матч Україна – Фінляндія відбудеться у неділю, 28 березня. Початок матчу на НСК "Олімпійський" о 21:45.
- Це буде другий матч відбору на чемпіонат світу для збірної України. У першому матчі наша команда на виїзді зіграла внічию з чинними чемпіонами світу – збірною Франції.
- У середу, 31 березня, збірна України зіграє проти Казахстану на НСК "Олімпійський".
- Наступні матчі відбору на Мундіаль збірна України проведе вже після Євро-2020 – у вересні, жовтні та листопаді 2021 року. Окрім Франції, Фінляндії та Казахстану, нашим суперником є збірна Боснії та Герцеговини.
- Пряму путівку на чемпіонат світу 2022 року отримує лише переможець групи. Команда, яка посяде друге місце, пробиватиметься через плей-офф.
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