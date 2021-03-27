Футболисты сборной Украины примеряли официальные костюмы к Евро-2020: фото и видео
Сборная Украины по футболу выступит на Евро-2020. На этот турнир наши игроки отправятся в официальных деловых костюмах.
Источник:УАФ
За 77 дней до начала Евро-2020 футболисты сборной Украины сделали примерку официальных деловых костюмов, в которых делегация национальной команды поедет на финал Евро-2020
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Как правило, такая процедура происходит перед финальным турниром чемпионата мира или Европы.
Для украинской сборной костюмы сшила компания "Арбер".
А у футболистов, которые отправились на примерку, появились причины для положительных эмоций и дружеских шуток.
Смотрите видео, как футболисты сборной Украины мерили официальные костюмы к Евро-2020
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