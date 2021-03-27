Сборная Украины по футболу выступит на Евро-2020. На этот турнир наши игроки отправятся в официальных деловых костюмах.

За 77 дней до начала Евро-2020 футболисты сборной Украины сделали примерку официальных деловых костюмов, в которых делегация национальной команды поедет на финал Евро-2020

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Как правило, такая процедура происходит перед финальным турниром чемпионата мира или Европы.

Для украинской сборной костюмы сшила компания "Арбер".

А у футболистов, которые отправились на примерку, появились причины для положительных эмоций и дружеских шуток.

Смотрите видео, как футболисты сборной Украины мерили официальные костюмы к Евро-2020