Если бы Путин прекратил бомбардировку, мы сыграли бы с Фенербахче в Киеве, – Луческу о жребии ЛЧ

Турецкое Фенербахче станет первым соперником Динамо в Лиге чемпионов. Мирча Луческу остался недоволен жребием.

Луческу: Думаю, этот матч станет самым важным в отборе

Главный тренер Динамо впервые прокомментировал жеребьевку квалификационного раунда Лиги чемпионов. Румынский специалист не хотел, чтобы его команда встречалась с турецким Фенербахче уже в первом же матче.

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Это будет трудный матч для нас. Я бы не хотел встречаться с Фенербахче в первом раунде. Думаю, этот матч станет самым важным в отборе,

– сказал "Мистер".

Тренер отметил, что возобновление футбольного сезона и выступления Динамо в Лиге чемпионов важны с точки зрения морального духа украинцев, который уже несколько устал от войны.

Своими выступлениями на евроарене футболисты киевского клуба хотят показать всем, что жизнь продолжается и они продолжают выходить на футбольное поле, несмотря на бомбежки. Луческу вместе с командой попытается принести в жизнь украинского народа немного счастья, положительных эмоций и улыбок.

"Скорее всего, матч состоится в Польше"

Луческу рассказал о приезде игроков из сборной Украины и подготовке к новому сезону. Румын отметил, что если бы не кремлевский глава Владимир Путин, то Динамо бы принимало матч Лиги чемпионов в родном Киеве, а не искало бы убежищ в Польше.

Игроки приедут из сборной. Конечно, их смущает военное положение. Появляются и молодые футболисты. Я хочу дать им больше шансов. После нашей работы в Румынии, у нас будет подготовительный лагерь в Швейцарии. Скорее всего, матч состоится в Польше. Но если бы Путин прекратил бомбардировку, мы бы сыграли с Фенербахче в Киеве. Я мечтаю, чтобы война закончилась и мы снова могли играть на заполненном стадионе,

– рассказал главный тренер "бело-синих".

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