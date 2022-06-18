Если бы Путин прекратил бомбардировку, мы сыграли бы с Фенербахче в Киеве, – Луческу о жребии ЛЧ
Источник:Spor.haber7.com
Турецкое Фенербахче станет первым соперником Динамо в Лиге чемпионов. Мирча Луческу остался недоволен жребием.
Луческу: Думаю, этот матч станет самым важным в отборе
Главный тренер Динамо впервые прокомментировал жеребьевку квалификационного раунда Лиги чемпионов. Румынский специалист не хотел, чтобы его команда встречалась с турецким Фенербахче уже в первом же матче.
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Это будет трудный матч для нас. Я бы не хотел встречаться с Фенербахче в первом раунде. Думаю, этот матч станет самым важным в отборе,
– сказал "Мистер".
Тренер отметил, что возобновление футбольного сезона и выступления Динамо в Лиге чемпионов важны с точки зрения морального духа украинцев, который уже несколько устал от войны.
Своими выступлениями на евроарене футболисты киевского клуба хотят показать всем, что жизнь продолжается и они продолжают выходить на футбольное поле, несмотря на бомбежки. Луческу вместе с командой попытается принести в жизнь украинского народа немного счастья, положительных эмоций и улыбок.
"Скорее всего, матч состоится в Польше"
Луческу рассказал о приезде игроков из сборной Украины и подготовке к новому сезону. Румын отметил, что если бы не кремлевский глава Владимир Путин, то Динамо бы принимало матч Лиги чемпионов в родном Киеве, а не искало бы убежищ в Польше.
Игроки приедут из сборной. Конечно, их смущает военное положение. Появляются и молодые футболисты. Я хочу дать им больше шансов. После нашей работы в Румынии, у нас будет подготовительный лагерь в Швейцарии. Скорее всего, матч состоится в Польше. Но если бы Путин прекратил бомбардировку, мы бы сыграли с Фенербахче в Киеве. Я мечтаю, чтобы война закончилась и мы снова могли играть на заполненном стадионе,
– рассказал главный тренер "бело-синих".
Динамо начало подготовку к сезону
- Футболисты Динамо были поделены на две группы и 17 – 18 июня прошли медицинское освидетельствование. Сначала сообщалось, что Луческу не вернулся в Украину, а ждет команду в Бухаресте, но впоследствии эта информация была опровергнута.
- До 22 июня команда будет тренироваться в родном Киеве, после чего отправится в Румынию. А уже 24 июня улетит в Швейцарию, где ее ждут два благотворительных матча против местных клубов.
- Футболисты Динамо, сыгравшие за сборную Украины, присоединятся к команде уже в Швейцарии (25 – 28 июня).
- Перед стартом в Лиге чемпионов Динамо сыграет контрольный спарринг против французского Лиона.