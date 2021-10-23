Если будем одной командой в игре с финками, то все удастся, – вратарь Украины Кислова
Источник:24 канал
Женская сборная Украины по футзалу лидирует в группе 3 в основном раунде Евро-2022. Украинская голкипер Виктория Кислова рассказала про первые два поединка и следующий решающий матч против Финляндии.
"Чехия и Бельгия не удивили"
Виктория Кислова приняла участие в обоих матчах против Чехии и Бельгии. Украинская голкипер рассказала, что соперницы не слишком впечатлили ее в игровом плане. Обе сборные были похожи по стилям.
Стоит внимания В шаге от "Финала четырех": легенда футзала Титова рассказала об игре Украины во Львове
Эти команды даже похожи по стилям игры. Возможно, у Чехии немного больше опыта. Обе команды имеют большое желание победить, поэтому они очень плотно играют. В матчах с ними всегда много борьбы, этого у Чехии и Бельгии не отнять,
– сказала Кислова.
Виктория Кислова / Фото АФУ
Матч против чешской сборной выдался очень напряженным. Украинки потеряли свое преимущество в три гола. А счет встречи за несколько минут стал 3:2. Однако на этом украинки не остановились и таки вырвали победу.
- Напомним, что матч против Чехии завершился напряженной победой Украины со счетом 4:5. А вот уже в следующем матче украинки уничтожили бельгиек – 7:0.
"Не снимаю с себя вины за пропущенные голы"
Виктория не снимает с себя вину за пропущенные голы в поединке с Чехией. Кислова заметила, что должна была более уверенно себя вести в рамке ворот.
По моему мнению, те проблемы, которые у нас возникли с Чехией, это лишь последствия наших ошибок. Потеряли концентрацию в некоторых моментах, что привело к забитым мячам в наши ворота. Но не снимаю с себя вины в игре с Чехией, я должна была более уверенно действовать на последней линии,
– рассказала Виктория.
"Мы не должны зацикливаться на ошибках"
Вратарь откровенно рассказала, что состоялся разговор с главным тренером после матча с Чехией. Они разобрали все моменты этой игры и пропущенные голы.
Мы не должны зацикливаться на ошибках. Проанализировали их и с чистой головой выходили на игру с Бельгией. Мне хотелось выйти на площадку, чтобы помочь команде одержать важную победу. Бельгийки создали немало моментов у наших ворот, поэтому постоянно нужно было быть в тонусе. И это несмотря на счет 7:0,
– заявила голкипер сборной Украины.
Подготовка к игре / Фото АФУ
"У нас одна цель"
Виктория отметила, что всегда приятно играть на ноль. И игра против бельгийской сборной не стала исключением: "Уверенность мне прибавила вся игра, а не только большой счет 7:0. Абсолютно все девушки играли друг за друга, у нас сейчас только одна цель".
Впереди подопечных Олега Шайтанова ждет решающий матч с Финляндией. Именно по итогам этой игры определится победитель группы и обладатель путевки в "Финал четырех".
Сейв Виктории Кисловой / Фото АФУ
"Финки будут бороться с первой до последней минуты"
Виктория отметила, что команду ждет непростая встреча, но самое главное продемонстрировать на площадке свою игру, тогда у Украины не возникнет проблем.
Финки будут бороться с первой до последней минуты. Могу сказать, что они прибавили в футзальном плане, хорошо подготовились физически к матчам основного раунда. Но самое главное, что нам нужно играть в нашу игру, тогда у нас не возникнет проблем. Я уверена в наших футзалистках и команде в целом. Если завтра мы будем одной командой, то у нас все удастся,
– подытожила Кислова.
Отметим, что именно Украина и Финляндия борются за желанную путевку. Обе сборные до матча имеют одинаковое количество очков – по шесть. "Сине-желтые" опережают соперницу лишь благодаря дополнительным показателям.