"Чехия и Бельгия не удивили" Виктория Кислова приняла участие в обоих матчах против Чехии и Бельгии. Украинская голкиперрассказала, что соперницы не слишком впечатлили ее в игровом плане. Обе сборные были похожи по стилям. Стоит внимания В шаге от "Финала четырех": легенда футзала Титова рассказала об игре Украины во Львове Эти команды даже похожи по стилям игры. Возможно, у Чехии немного больше опыта. Обе команды имеют большое желание победить, поэтому они очень плотно играют. В матчах с ними всегда много борьбы, этого у Чехии и Бельгии не отнять, – сказала Кислова. Виктория Кислова / Фото АФУ Матч против чешской сборной выдался очень напряженным. Украинки потеряли свое преимущество в три гола. А счет встречи за несколько минут стал 3:2. Однако на этом украинки не остановились и таки вырвали победу. Напомним, что матч против Чехии завершился напряженной победой Украины со счетом 4:5. А вот уже в следующем матче украинки уничтожили бельгиек – 7:0. "Не снимаю с себя вины за пропущенные голы" Виктория не снимает с себя вину за пропущенные голы в поединке с Чехией. Кислова заметила, что должна была более уверенно себя вести в рамке ворот. По моему мнению, те проблемы, которые у нас возникли с Чехией, это лишь последствия наших ошибок. Потеряли концентрацию в некоторых моментах, что привело к забитым мячам в наши ворота. Но не снимаю с себя вины в игре с Чехией, я должна была более уверенно действовать на последней линии, – рассказала Виктория. "Мы не должны зацикливаться на ошибках" Вратарь откровенно рассказала, что состоялсяразговор с главным тренером после матча с Чехией. Они разобрали все моменты этой игры и пропущенные голы. Мы не должны зацикливаться на ошибках. Проанализировали их и с чистой головой выходили на игру с Бельгией. Мне хотелось выйти на площадку, чтобы помочь команде одержать важную победу. Бельгийки создали немало моментов у наших ворот, поэтому постоянно нужно было быть в тонусе. И это несмотря на счет 7:0, – заявила голкипер сборной Украины. Подготовка кигре / Фото АФУ "У нас одна цель" Виктория отметила, что всегда приятно играть на ноль. И игра против бельгийской сборной не стала исключением: "Уверенность мне прибавила вся игра, а не только большой счет 7:0. Абсолютно все девушки играли друг за друга, у нас сейчас только одна цель". Впереди подопечных Олега Шайтанова ждет решающий матч с Финляндией. Именно по итогам этой игры определится победитель группы и обладатель путевки в "Финал четырех". Сейв Виктории Кисловой / Фото АФУ "Финки будут бороться с первой до последней минуты" Виктория отметила, что команду ждет непростая встреча, но самое главное продемонстрировать на площадке свою игру, тогда у Украины не возникнет проблем. Финки будут бороться с первой до последней минуты. Могу сказать, что они прибавили в футзальном плане, хорошо подготовились физически к матчам основного раунда. Но самое главное, что нам нужно играть в нашу игру, тогда у нас не возникнет проблем. Я уверена в наших футзалистках и команде в целом. Если завтра мы будем одной командой, то у нас все удастся, – подытожила Кислова. Отметим, что именно Украина и Финляндия борются за желанную путевку. Обе сборные до матча имеют одинаковое количество очков – по шесть. "Сине-желтые" опережают соперницу лишь благодаря дополнительным показателям.