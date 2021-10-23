"Чехия и Бельгия не удивили"

Виктория Кислова приняла участие в обоих матчах против Чехии и Бельгии. Украинская голкипер рассказала, что соперницы не слишком впечатлили ее в игровом плане. Обе сборные были похожи по стилям.

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Эти команды даже похожи по стилям игры. Возможно, у Чехии немного больше опыта. Обе команды имеют большое желание победить, поэтому они очень плотно играют. В матчах с ними всегда много борьбы, этого у Чехии и Бельгии не отнять,

– сказала Кислова.



Виктория Кислова / Фото АФУ

Матч против чешской сборной выдался очень напряженным. Украинки потеряли свое преимущество в три гола. А счет встречи за несколько минут стал 3:2. Однако на этом украинки не остановились и таки вырвали победу.

"Не снимаю с себя вины за пропущенные голы"

Виктория не снимает с себя вину за пропущенные голы в поединке с Чехией. Кислова заметила, что должна была более уверенно себя вести в рамке ворот.

По моему мнению, те проблемы, которые у нас возникли с Чехией, это лишь последствия наших ошибок. Потеряли концентрацию в некоторых моментах, что привело к забитым мячам в наши ворота. Но не снимаю с себя вины в игре с Чехией, я должна была более уверенно действовать на последней линии,

– рассказала Виктория.