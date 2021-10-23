"Чехія та Бельгія не здивували"

Вікторія Кислова взяла участь в обох матчах – проти Чехії та Бельгії. Українська голкіперка розповіла, що суперниці не надто вразили її в ігровому плані. Обидві збірні були схожі за стилями.

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Ці команди навіть схожі за стилями гри. Можливо, у Чехії трішки більше досвіду. Обидві команди мають велике бажання перемогти, тому вони дуже щільно грають. У матчах із ними завжди багато боротьби, цього у Чехії та Бельгії не відняти,

– сказала Кислова.



Вікторія Кислова / Фото АФУ

Матч проти чеської збірної видався дуже напруженим. Українки втратили свою перевагу у три голи. А рахунок зустрічі за декілька хвилин став 3:2. Однак на цьому українки не зупинились та таки вирвали перемогу.

"Не знімаю з себе провини за пропущені голи"

Вікторія не знімає із себе провину за пропущені голи у поєдинку з Чехією. Кислова зауважила, що повинна була більш впевнено себе поводити у рамці воріт.