"Чехія та Бельгія не здивували" Вікторія Кислова взяла участь в обох матчах – проти Чехії та Бельгії. Українська голкіперка розповіла, що суперниці не надто вразили її в ігровому плані. Обидві збірні були схожі за стилями. Варте уваги За крок до "Фіналу чотирьох": легенда футзалу Титова розповіла про гру України у Львові Ці команди навіть схожі за стилями гри.Можливо, у Чехії трішки більше досвіду. Обидві команди мають велике бажання перемогти, тому вони дуже щільно грають. У матчах із ними завжди багато боротьби, цього у Чехії та Бельгії не відняти, – сказала Кислова. Вікторія Кислова / Фото АФУ Матч проти чеської збірної видався дуже напруженим. Українки втратили свою перевагу у три голи. А рахунок зустрічі за декілька хвилин став 3:2. Однак на цьому українки не зупинились та таки вирвали перемогу. Нагадаємо,що матч проти Чехії завершився напруженою перемогою України з рахунком 4:5.А от вже у наступному матчі українки знищили бельгійок – 7:0. "Не знімаю з себе провини за пропущені голи" Вікторія не знімає із себе провину за пропущені голи у поєдинку з Чехією. Кислова зауважила, що повинна була більш впевнено себе поводити у рамці воріт. На мою думку, ті проблеми, які у нас виникли з Чехією, це лише наслідки наших помилок. Втратили концентрацію у деяких моментах, що привело до забитих м‘ячів у наші ворота. Але не знімаю з себе провини у грі з Чехією, я повинна була більш впевнено діяти на останній лінії, – розповіла Вікторія. "Ми не маємо зациклюватися на помилках" Воротарка відверто розповіла, що мала розмову з головним тренером після матчу з Чехією. Вони розібрали усі моменти цієї гри та пропущені голи. Ми не маємо зациклюватися на помилках. Проаналізували їхта з чистою головую виходили на гру з Бельгією. Мені хотілось вийти на майданчик, щоб допомогти команді здобути важливу перемогу. Бельгійки створили чимало моментів біля наших воріт, тому постійно потрібно було бути у тонусі. І це недивлячись на рахунок 7:0, – заявила голкіперка збірної України. Підготовка до гри / Фото АФУ "У нас одна мета" Вікторія зазначила, що завжди приємно грати на нуль. І гра проти бельгійської збірної нестала винятком: "Впевненість мені додала уся гра, а не тільки великий рахунок 7:0. Абсолютно усі дівчата грали одна за одну, унас зараз лише одна мета". Попереду на підопічних Олега Шайтанова чекає вирішальний матч із Фінляндією. Саме за підсумками цієї гри визначиться переможець групи та володар путівки у "Фінал чотирьох". Сейв Вікторії Кислової / Фото АФУ "Фінки будуть боротися з першої до останньої хвилини" Вікторія зазначила, що на команду чекатиме непроста зустріч, але найголовніше продемонструвати на майданчику свою гру, тоді в України не виникне проблем. Фінки будуть боротися зпершої до останньої хвилини. Можу сказати, що вони додалиу футзальному плані, добре підготувались фізично до матчів основного раунду.Але найголовніше, що нам потрібно грати у нашу гру, тоді унас не виникне проблем. Я впевнена у наших футзалістках та команді загалом. Якщо завтра ми будемо однією командою, то унас все вдасться, – підсумувала Кислова. Відзначимо, що саме Україна та Фінляндія борються за омріяну путівку. Обидві збірні до матчу мають однакову кількість очок – по шість. "Синьо-жовті" випереджають суперницю лише завдяки додатковим показникам.