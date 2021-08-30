Еще одна потеря: Яремчук может пропустить матч с Казахстаном

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рискует не сыграть в матче 4-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Яремчук пропускает матч 4-го тура чемпионата Португалии против Тонделы.

25-летний нападающий отсутствует в заявке из-за температуры, которая у него поднялась после вакцинации от коронавируса.

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Из-за этого участие Яремчука в ближайшей игре сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября) находится под вопросом. Медики в ближайшие дни будут оценивать его состояние.

Также стало известно, что расположение сборной покинул нападающий Днепра-1 Артем Довбик. У него незначительное повреждение ребра.

Что известно о сборной Украины сейчас