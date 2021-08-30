Еще одна потеря: Яремчук может пропустить матч с Казахстаном
30 августа 2021 , 09:18Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рискует не сыграть в матче 4-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Яремчук пропускает матч 4-го тура чемпионата Португалии против Тонделы.
25-летний нападающий отсутствует в заявке из-за температуры, которая у него поднялась после вакцинации от коронавируса.
Смотрите также Сборная Украины по футболу получила новый тренерский штабИз-за этого участие Яремчука в ближайшей игре сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Казахстана (1 сентября) находится под вопросом. Медики в ближайшие дни будут оценивать его состояние.
Также стало известно, что расположение сборной покинул нападающий Днепра-1 Артем Довбик. У него незначительное повреждение ребра.
Что известно о сборной Украины сейчас
- Полностью сборная Украины впервые соберется уже в Нур-Султане вечером, 30 августа, где у команды 1 сентября запланирован матч против сборной Казахстана. Именно туда прибудут сразу шесть украинских легионеров – Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба.
- После игры с Казахстаном, сборную Украины 4 сентября ожидает матч в Киеве против Франции. А затем 8 сентября – гостевой товарищеский матч против Чехии.