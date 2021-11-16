Еще один звездный футболист сборной Боснии и Герцеговины пропустит матч с Украиной

Состав сборной Боснии и Герцеговины в матче против Украины будет далек от оптимального. Звездный хавбек Миралем Пьянич пропустит матч.

Боснийский журналист Харис Мрконья сообщил, что полузащитник Бешикташа даже не вошел в заявку на матч с Украиной. Ранее он был раскритикован и освистан боснийскими болельщиками за слабый матч против Финляндии (поражение 1:3).

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Еще раньше боснийцы решили поберечь свою главную звезду – форварда Эдина Джеко. Официальные причины отсутствия Пьянича пока не сообщаются.



Пьянич не попал в заявку Боснии и Герцеговины на матч с Украиной / Скриншот

Босния и Герцеговина – Украина: перед матчем

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Украине в этом матче нужно побеждать и надеяться, что финны в параллельной игре дома не обыграют сборную Франции. Кроме того, если Финляндия и Франция сыграют в результативную ничью, то Украине нужно либо побеждать с разницей в два гола и больше, либо же победить, забив на один гол больше, чем финны в параллельном матче.