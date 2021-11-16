Как Шевченко поддержал сборную перед важным матчем
От исхода поединка против Боснии и Герцеговины во многом зависят шансы Украины попасть в финальную стадию ЧМ-2022.
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Боснияи Герцеговина — Украина: перед матчем
- Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени.
- Украине в этом матче надо побеждать и надеяться, что финны в параллельной игре дома не обыграют сборную Франции. Кроме того, если Финляндия и Франция сыграют в результативную ничью, то Украине надо либо побеждать с разницей в два гола и больше, или же победить, забив на один гол больше, чем финны в параллельном матче.