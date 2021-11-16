Боснійський журналіст Харіс Мрконья повідомив, що півзахисник Бешикташа навіть не увійшов у заявку на матч з Україною. Раніше він був розкритикований та освистаний боснійськими вболівальниками за слабкий матч проти Фінляндії (поразка 1:3).

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Ще раніше боснійці вирішили поберегти свою головну зірку – форварда Едіна Джеко. Офіційні причини відсутності П'яніча наразі не повідомляються.



П'яніч не потрапив у заявку Боснії та Герцеговини на матч з Україною / Скриншот

Зазначимо, що спочатку сайт боіснійської Федерації футболу опублікував новинку про відсутність П'яніча, але пізніше її видалив.

Боснія і Герцеговина — Україна: перед матчем