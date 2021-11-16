Боснійський журналіст Харіс Мрконья повідомив, що півзахисник Бешикташа навіть не увійшов у заявку на матч з Україною. Раніше він був розкритикований та освистаний боснійськими вболівальниками за слабкий матч проти Фінляндії (поразка 1:3).
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Ще раніше боснійці вирішили поберегти свою головну зірку – форварда Едіна Джеко. Офіційні причини відсутності П'яніча наразі не повідомляються.
П'яніч не потрапив у заявку Боснії та Герцеговини на матч з Україною / Скриншот
Боснія і Герцеговина — Україна: перед матчем
- Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом.
- Україні в цьому матчі треба перемагати та сподіватися, що фіни в паралельній грі вдома не обіграють збірну Франції. Окрім того, якщо Фінляндія та Франція зіграють у результативну нічию, то Україні треба або перемагати з різницею у два голи та більше, або ж перемогти, забивши на один гол більше, аніж фіни у паралельному матчі.