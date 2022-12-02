Еще один клуб из Саудовской Аравии интересуется Роналду – детали контракта
2 декабря 2022, 21:51Читати новину українською
Источник:Football.ua
Роналду довольно проблематично покинул Манчестер Юнайтед. Следовательно, сейчас футболист ищет новое место работы.
Саудовский клуб готов предложить невероятные условия для португальца, но следующим летом.
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Также отмечается, что представители руководства Аль-Хиляля уже контактировали с португальцем, недавно покинувшим Манчестер Юнайтед и ставшего свободным агентом.
Ранее стало известно, что Аль-Наср предложил Роналду контракт на 200 миллионов евро за сезон с согласия до 2025 года.
Роналду ушел из Манчестер Юнайтед свободным агентом
- Манчестер Юнайтед 22 ноября официально объявил о расторжении контракта с нападающим Криштиану Роналду . В английском клубе заявили, что португалец покинет клуб по общему согласию сторон, что вступит в силу немедленно.
- Произошло это после разгромного интервью Роналду , вызвавшего немалый скандал. В нем португалец высказал претензии ко всем у Манчестер Юнайтед. Больше всего досталось главному тренеру, а также некоторым игрокам.
- Португалец вернулся в Манчестер Юнайтед в конце лета 2021 года. Контракт экснападающего с клубом был рассчитан до конца июня 2023 года. В новом сезоне футболист провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
- Роналду уже успел прокомментировать свой выход из клуба . Криштиану выразил благодарность болельщикам "красных дьяволов" и пожелал удачи своим бывшим партнерам.
- Пока неизвестно в каком клубе Роналду продолжит свою карьеру. Сейчас футболист находится в Катаре, где надеется на успешное выступление вместе со сборной Португалии .