В киевском "Динамо" может стать больше писателей. К Франу Солю, который издал дебютный свой дебютный роман, может добавиться и Карлос де Пена.

О том, что защитник "Динамо" пишет книгу, сам де Пена признался на своей странице в Instagram. Скорее всего, это будет биографическая работа, пишет 24 канал.

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Он опубликовал фотографию из комнаты на базе "Динамо", где изображен ноутбук с набранным текстом. Карлос признался, что именно там он чаще всего пишет, когда есть время.

"Находясь дома и имея много свободного времени, я занимался всем – от готовки до сборки пазлов. Но если мне нужно выбрать что-то одно, то я нашел новую страсть – писательство. Я не знаю, опубликую ли я в будущем книгу или рассказ, но пока я описываю различные переживания из своей жизни и моменты, которые мне довелось пережить. Некоторые из историй хороши, а другие не очень, но я многому научился. Они привели меня туда, где я нахожусь сегодня. Карантин и пребывания вдали от дома помогли мне задуматься о мелочах, которые мы иногда имеем и не ценим так сильно, как объятия или простой чат. Но прежде всего я понял, что больше всего скучаю по бесценным вещам, таким как барбекю с друзьями или воскресенья с семьей", – подписал фото Карлос де Пена.

Отметим, что недавно другой игрок "Динамо" Фран Соль издал свой роман. Он назвал его "Мадрид 2035". В нем рассказывается о бывшем топового спортсмена, а само действие происходит в будущем в столице Испании.