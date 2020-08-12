У київському "Динамо" може побільшати письменників. До Франа Соля, який видав дебютний свій дебютний роман, може додатися і Карлос де Пена.

Про те, що захисник "Динамо" пише книжку, сам де Пена зізнався на своїй сторінці в Instagram. Скоріш за все, це буде біографічна робота, пише 24 канал.

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Він опублікував фотографію з кімнати на базі "Динамо", де зображений ноутбук з набраним текстом. Карлос зізнався, що саме там він найчастіше пише, коли має час.

"Перебуваючи вдома та маючи багато вільного часу, я займався всім – від готування до збірки пазлів. Але якщо мені потрібно вибрати щось одне, то я знайшов нову пристрасть – письменство. Я не знаю, опублікую я в майбутньому книгу або розповідь, але наразі я описую різні переживання зі свого життя та моменти, які мені довелося пережити. Деякі з історій хороші, а інші не дуже, але я багато чому навчився. Вони привели мене туди, де я перебуваю сьогодні. Карантин і перебування далеко від дому допомогли мені задуматися про дрібниці, які ми іноді маємо та не цінуємо так сильно, як обійми або простий чат. Але перш за все я зрозумів, що найбільше сумую за безцінним речами, таким як барбекю з друзями або неділі з сім'єю", – підписав фото Карлос де Пена.

Відзначимо, що нещодавно інший гравець "Динамо" Фран Соль видав свій роман. Він назвав його "Мадрид 2035". В ньому розповідається про колишнього топового спортсмена, а сама дія відбувається в майбутньому в столиці Іспанії.