Донецкий Шахтер официально объявил, что 30-летний Ерун Схепенс назначен ассистентом главного тренера Шахтера Марино Пушича. Нидерландский специалист уже присоединился к тренерскому штабу "горняков".

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Перспективный тренер из Нидерландов

Ерун Схепенс родился 23 мая 1993 года в городе Неймеген (Нидерланды). Он не стал профессиональным футболистом, но избрал себе тренерскую карьеру.

В возрасте 22-х лет Схепенс возглавил юношескую команду в Академии нидерландского ВВВ-Венло. Постепенно он двигался по тренерским ступеням. В его послужном списке работа с командами возрастов от U17 до U21.

В сезоне 2021/22 начал работать ассистентом главного тренера первой команды ВВВ-Венло. В начале сезона 2022/23 подписал контракт с командой Эредивизи Фортуна Ситтард. В этом клубе до настоящего времени Схепенс работал ассистентом главного тренера.

Своей биографией нидерландец напоминает главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана. Немец тоже не был профессиональным футболистом и рано приступил к тренерской деятельности.

Интересно, что в составе Шахтера четыре футболиста старше Схепенса: Чигринский (37 лет), Ракицкий (34), Степаненко (34), Рудько (31).