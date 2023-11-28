Донецький Шахтар офіційно оголосив, що 30-річний Єрун Схепенс призначений асистентом головного тренера Шахтаря Маріно Пушича. Нідерландський спеціаліст вже приєднався до тренерського штабу "гірників".

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Перспективний тренер з Нідерландів

Єрун Схепенс народився 23 травня 1993 року в місті Неймеген (Нідерланди). Він не став професійним футболістом, але обрав собі тренерську кар'єру.

У віці 22-х років Схепенс очолив юнацьку команду в Академії нідерландського ВВВ-Венло. Поступово він рухався тренерськими щабелями. В його послужному списку робота з командами вікових груп від U17 до U21.

У сезоні 2021/22 почав працювати асистентом головного тренера першої команди ВВВ-Венло. На початку сезону 2022/23 підписав контракт з командою Ередивізі Фортуна Сіттард. В цьому клубі до теперішнього часу Схепенс працював асистентом головного тренера.

Своєю біографією нідерландець нагадує головного тренера збірної Німеччини Юліана Нагельсмана. Німець теж не був професійним футболістом і рано почав тренерську діяльність.

Цікаво, що у складі Шахтаря чотири футболісти старші за Схепенса: Чигринський (37 років), Ракіцький (34), Степаненко (34), Рудько (31).