Уже завтра 28 ноября донецкий Шахтер проведет свой пятый матч в Лиге чемпионов. Донецкая команда сыграет номинально домашнюю игру против Антверпена.

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В преддверии матча главный тренер "горняков" Марино Пушич дал интервью представителям СМИ. Боснийский специалист прокомментировал неудавшиеся последние результаты в УПЛ (1:3 от Днепра-1 и 0:0 с Полесьем).

Каждая игра имеет свою историю, каждый турнир имеет свою энергию и свою цель. Для меня и для команды это важно. Есть ничья и поражение в этих играх, но мы могли бы легко победить в обоих случаях, если бы завершали все наши атаки и реализовывали все моменты. Иногда, если этого не делать, то можешь получить ничью или проиграть. Для меня это все – часть игры. Более важно то, как именно мы играли. А мы очень хорошо играли, особенно в последней встрече, создали множество голевых моментов. Иногда немного не хватало удачи, чтобы вовремя реализовать один из моментов, изменить течение игры и победить,

– заявил Пушич.

В первой игре еще под руководством Патрика ван Леувена Шахтер создал камбэк на поле Антверпена, отыгравшись с 0:2 на 3:2. Тренер высказал свое мнение о бельгийской команде, которую тренирует его друг Марк ван Боммел.

С Марком Антверпен достиг отличного результата, став чемпионом прошлого года и выиграв трофеи. Это нелегко сделать, это большое достижение. Уважение ему, его команде и клубу Антверпен. Они сильные соперники. Я знаю, что начало этого сезона для них сложилось не очень хорошо, но иногда это лишь такой неудачный момент, который может произойти. Я думаю, он очень хороший тренер. Он это уже показал. Его команду непросто обыграть,

– считает босниец.

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Участие в матче из-за травмы не сможет принять Ефим Конопля, а в состав возвращается Артем Бондаренко после травмы. Марино Пушич прокомментировал кадровую ситуацию.

Согласно первым данным, повреждение Ефима не слишком тяжелое. Он может вернуться в состав уже через 2-3 недели. Хорошо, что восстановление не должно отнять много времени. Также есть еще несколько травм после того поединка из-за агрессии, которые применяли к нашим игрокам. По Бондаренко – он очень тяжело работал, чтобы вернуться после травмы. Он уже провел с нами несколько занятий. Понемногу, но уверенно, он вовлекается в групповые тренировки и готовится к тому, чтобы получить определенное игровое время. Артем будет завтра в составе, а уже во время игры будем смотреть, понадобится ли нам его помощь,

– объяснил коуч.

Тренера спросили о мотивации игроков в Лиге чемпионов. Пушич объяснил, что игроки являются профессионалами, а также гордятся представлять Украину на международной арене.

Это часть мотивации и дополнительный толчок, когда ты выступаешь за свою страну, пытаешься дать энергию людям, которые там находятся, сыграть так, чтобы они гордились тобой. Но базовая мотивация состоит в том, чтобы выступить как профессионал для своих партнеров по команде и для клуба. Вместе с тем, ты представляешь свою страну в Европе. Сейчас очень важно, чтобы люди гордились Шахтером и чтобы мы остались в еврокубках как можно дольше. Одна из моих задач – помогать своим футболистам чувствовать себя хорошо и иметь достаточно уверенности, чтобы раскрывать свои таланты и хорошо играть.

– подытожил Марино.

После четырех туров Шахтер набрал уже 6 очков и обеспечил себе как минимум выход в Лигу Европы. Для этого нужно любое из этих трех условий:

не проиграть Антверпену в 5 туре

взять хоть очко против Порту в 6 туре

дождаться потери очков Антверпена против Барселоны в 6 туре

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Кроме того, "горняки" сохраняют шансы и на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Барселона и Порту опережают "горняков" на три балла, поэтому дончанам нужно выигрывать оба последних матча для успеха.