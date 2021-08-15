Ему не нужно много шансов, чтобы забить, – тренер Бенфики в восторге от Яремчука

Роман Яремчук помог Бенфике победить Ароку. Тренер Жорже Жезуш прокомментировал игру украинского форварда.

"Яремчук легко поражает ворота"

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш поделился впечатлениями от игры украинца и его периодом адаптации в новом клубе. Тренерский штаб доволен дебютными матчами Романа Яремчука.

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Жезуш отметил, что украинцу не нужно много времени и моментов, чтобы забить и переломить ход игры.

В этом матче он доказал, что ему не нужно много возможностей, чтобы забить гол. Команда без него имела много моментов, но не реализовала их. Это хорошо, что Роман настолько легко поражает ворота,

– сказал специалист.

Не хотели рисковать

По словам 67-летнего специалиста, Яремчук только недавно присоединился к команде и начал период адаптации.

Отметим, что на 57-й минуте форвард из Украины покинул футбольное поле. Тренер прокомментировал замену.

В перерыве Яремчук сказал, что не слишком устал. Но я хотел поберечь его, он выглядел тяжелым, нельзя было рисковать. Я отметил себе, как Роман тренируется и играет,

– ответил наставник.