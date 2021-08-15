"Яремчук легко вражає ворота"

Головний наставник Бенфіки Жорже Жезуш поділився враженнями від гри українця та його періодом адаптації у новому клубі. Тренерський штаб задоволений дебютними матчами Романа Яремчука.

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Жезуш зазначив, що українцю не потрібно багато часу та моментів, щоб забити та переламати хід гри.

У цьому матчі він довів, що йому не потрібно багато можливостей, щоб забити гол. Команда без нього мала багато моментів, але не реалізувала їх. Це добре, що Роман настільки легко вражає ворота,

– сказав спеціаліст.

Не хотіли ризикувати

За словами 67-річного фахівця, Яремчук тільки нещодавно приєднався до команди та почав період адаптації.

Відзначимо, що на 57-й хвилині форвард із України покинув футбольне поле. Тренер прокоментував заміну.

У перерві Яремчук сказав, що не надто втомився. Але я хотів поберегти його, він виглядав тяжким, не можна було ризикувати. Я відмітив собі, як Роман тренується та грає,

– відповів наставник.