17 декабря 2021 года Владимир Продивус был переизбран на должность президента Федерации бокса Украины на следующие четыре года. С таким решением были несогласны некоторые представители боксерского общества. Они создали инициативную группу "Украинский бокс: Перезагрузка". Одним из лидеров этой группы стал Кирилл Шевченко – глава Киевской городской организации Федерации бокса Украины.

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Редакция 24 канала пообщалась с Кириллом Шевченко. Мы обсудили вопросы конфликта с Продивусом относительно выборов президента ФБУ и проблемы в Федерации.

О конфликте с Продивусом

"У меня личного конфликта с ним нет. У меня конфликт только из-за бокса. Постоянный. Из-за того, что человек не интересуется боксом очень-очень давно. Начался он в 2015 году, или раньше.

Даются одни обещания – будут выплачиваться деньги, будут изменения, мы двигаемся вперед, а никаких результатов фактически нет – ни денег, ни судейства.

В 2016 году на Олимпиаде результатов не было. После этого снова много обещаний. Ему перестал бокс быть интересным. Он взял людей, которые далеки от бокса. Донатас Пискун (исполнительный директор Федерации бокса Украины, – прим. 24 канала) выжал всех грамотных специалистов, которые были.

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Просто сделал свою частную компанию из этого. Судьям рассказывает, что нужно делать, спортсменам, решает судьбы ребят. Следовательно, у меня конфликт, потому что я переживаю за бокс. И не только я один", – рассказал свою историю Кирилл Шевченко.

О выборах президента Федерации

По словам Кирилла Шевченко, ФБУ решила в конце 2021 года провести выборы президента. Однако поздно сообщила об этом областным центрам – вместо того, чтобы сделать это за 30 дней до даты выборов, объявили это за 27 дней. Следовательно, областные федерации попросили перенести дату выборов, чтобы можно было выбрать делегатов кандидатов.

Сначала в ФБУ согласились на это, но впоследствии провели выборы 17 декабря. Там-то единогласно и переизбрали Продивуса.

"И еще они написали, что у них есть один кандидат в президенты – Продивус. А как минимум пять федераций официально написали, что выбирают меня – Житомирская, Ровненская, Киевская областная, Черниговская, Полтавская. Они проигнорировали", – рассказал Кирилл Шевченко.

Также у него претензия и к самим участникам выборов.

По уставу должно быть минимум 2/3 голосов присутствующих, то есть 17 федераций. Присутствовало 13. Из них Львовская федерация не могла присутствовать вообще, поскольку там умер бывший президент, и они не могли присылать без конференции делегата. Днепропетровская область не могла прислать кандидата – она не провела конференцию. Виктор Савченко сам взял и приехал. Никто не давал ему таких полномочий,

– рассказал Кирилл Шевченко.

Конфликт с Федерацией

После того, как многие областные федерации выступили против Продивуса, в ФБУ решили прибегнуть к наказанию.

17 февраля Контрольно-дисциплинарный комитет ФБУ признал противоправной деятельность "Инициативной группы "Украинский бокс: перезагрузка", а также деятельность вошедших в эту группу областных федераций ФБУ. Еще перед тем 28 января КДК на два месяца приостановил членство Харьковской, Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Кировоградской областных и Киевской городской федераций бокса. К местным центрам Донецкой, Черниговской, Одесской и Сумской областей применена санкция в виде предупреждения.

Больше всего досталось Ровненской и Житомирской областным федерациям бокса – их вообще исключили из состава ФБУ. Поэтому в этих областях ФБУ назначила полномочных представителей.

Они не имеют права этого делать. Как приехали – так и уехали. Как федерация может существовать, если она не легитимна. Школа Януковича. Контрольно-дисциплинарная комиссия тоже была создана незаконно. Была старая комиссия, никто их не предупредил об увольнении, не был приглашен на исполком. Он решил, что он сам себе президент. Он никого не слышит,

– убежден Шевченко.

Новые выборы

На 22 февраля представители инициативной группы решили провести внеочередную отчетно-избирательную конференцию ФБУ. В Федерации ее уже назвали попыткой рейдерского захвата.

"Мы соберем 17 федераций как минимум 22 февраля. Законно проведем выборы. Кого выберут – того выберут. Его тоже пригласили. Пригласили все федерации", – рассказал Кирилл Шевченко.

Пока представители инициативной группы хотят обратиться в Министерство молодежи и спорта Украины, чтобы там прекратили финансирование ФБУ на время рассмотрения этой ситуации. При этом Министерство не может напрямую вмешаться в работу ФБУ, ведь это общественная организация.